Jak obliczyć, o której iść spać? Oto prosty sposób

Wraz z wiekiem zmienia się to, jakiej ilości snu potrzebujemy. Na przykład niemowlę potrzebuje od 14 do 18 godzin, natomiast osoby w grupie wiekowej od 18 do 64 roku życia mogą spać nawet o połowę krócej.

Warto jednak podkreślić, że potrzeba snu jest kwestią indywidualną. Dla niektórych dziewięć godzin będzie idealnym czasem na regenerację, gdy dla innych będzie to zupełnie za mała ilość snu.



Kiedy śpimy, przechodzimy przez kilka cykli snu, które trwają po 90 minut. Dzielą się one na etapy.

Pierwszy z nich to czas między czuwaniem a zasypianiem, drugi wiąże się z początkiem snu, trzeci jest najbardziej regenerującym etapem, a ostatni z nich to etap REM, podczas którego mózg jest najbardziej aktywny. W tym czasie pojawiają się sny.



Zdjęcie Jeśli chcemy spać przez pięć cykli, to idealną godziną na zaśnięcie będzie 23.15 / 123RF/PICSEL

Chcąc obliczyć, o której należy położyć się spać, należy uwzględnić kwadrans na zaśnięcie, pięć lub sześć cykli oraz godzinę pobudki.



Przyjmijmy, że na następny dzień musimy wstać o 7 rano i decydujemy się na sześć pełnych cykli, czyli dziewięć godzin snu. Wychodzi więc, że powinniśmy zasypiać o 22.00. Do tego należy doliczyć 15 minut potrzebnych na zaśnięcie, a więc już o 21.45 powinniśmy być w łóżku. Jeśli jednak chcemy spać przez pięć cykli, to czas naszego snu skraca się o 1.5 h. Zatem idealną godziną na zaśnięcie będzie 23.15.



