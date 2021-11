Skąd się bierze brzydki zapach w zlewie?

Zasadniczo są dwie główne przyczyny brzydkiego zapachu ze zlewu. Pierwszą są rozkładające się resztki pożywienia. Podczas przyrządzania posiłków czy mycia naczyń fragmenty potraw spływają do odpływu i mogą w nim zalegać. Jest to szczególnie odczuwalne, jeśli przez długi czas zlew był nieużywany — na przykład podczas urlopu. Wówczas po powrocie intensywny smród ze zlewu potrafi zwalić z nóg. Drugą przyczyną jest zalegająca w syfonie woda. Długo stojąca woda w odpływie nieużywanego zlewu, zatkana instalacja uniemożliwiająca odpływ wody czy błędnie wykonany system rur, mogą sprawić, że woda będzie zalegała i po dłuższym czasie się zaśmierdzi. Jak pozbyć się brzydkiego zapachu ze zlewu? Znając przyczyny, można zastosować jedną z domowych metod.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowy sposób, by pozbyć się brzydkiego zapachu stóp Interia DIY

Nieprzyjemny zapach z odpływu zlewu: Domowe sposoby

Instagram Post

Soda: brzydki zapach wynikające z zalegających resztek jedzenia można zlikwidować dzięki sodzie oczyszczonej. Wystarczy wsypać łyżkę wodorowęglanu sodu do odpływu i pozostawić na kilkanaście minut. Następnie trzeba wlać do zlewu sporą ilość wody. Jeśli zapach jest nadal wyczuwalny, warto zwiększyć dawkę sody do kilku łyżek i powtórzyć proces. Pozbyć się brzydkiego zapachu z rur pomoże też soda kalcynowana.



Ocet: domowe sposoby na przykry zapach ze zlewu zakładają też wykorzystanie octu. Osiadanie resztek jedzenia w odpływie oraz stojąca woda mogą być efektem mniejszej przepustowości rur, na których osadził się kamień. Aby usunąć brzydki zapach ze zlewu i pozbyć się osadów warto wlać do odpływu szklankę octu. Następnie należy odczekać przynajmniej kilkanaście minut, przepłukać rury wodą i wsypać łyżkę sody.



Zdjęcie Niekiedy, aby pozbyć się przykrego zapachu ze zlewu, konieczne jest odkręcenie syfonu / 123RF/PICSEL

Odkręcenie syfonu: jeśli zauważymy, że przykremu zapachowi ze zlewu towarzyszy wolne spływanie wody, a zastosowane wcześniej soda i ocet nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, wówczas konieczne może być odkręcenie znajdującego się pod zlewem syfonu i ręczne usunięcie zalegających w nim osadów.

Warto także podjąć działania profilaktyczne, zanim pojawi się nieprzyjemny zapach z odpływu zlewu. Domowe sposoby takie jak przelewanie od czasu do czasu rur gotowaną wodą z łyżeczką sody, nie wymagają wiele zachodu, a mogą skutecznie uchronić dom przed brzydkim zapachem ze zlewu.