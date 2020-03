Marzeń i kwiecień to miesiące, w których większość z nas robi wiosenne porządki i przygotowuje na nowy sezon garderobę oraz obuwie. Sportowe buty czy baleriny z materiału często wymagają odświeżenia. W związku z tym rodzą się pytania: czy można prać buty w pralce? Jak prać buty w pralce? Odpowiadamy na nie w poniższym tekście!

Zdjęcie Jak prać buty w pralce? Trzeba przestrzegać kilku zasad /123RF/PICSEL

Czy wszystkie buty można prać w pralce?

Oczywiście nie. W pralce nie możemy prać butów skórzanych, zamszowych oraz z materiałów imitujących skórę lub zamsz, a także gumowych. Jeśli mamy obawy, że buty mogą się rozkleić (np. espadryle), lepiej zrezygnować z prania ich w pralce. Nie ma mowy o praniu w pralce butów na obcasie.

Do pralki nie powinniśmy także wkładać butów mocno zabrudzonych - kawałki błota, cementu czy innych zanieczyszczeń mogą nawet trwale uszkodzić urządzenie.

Klej pod wpływem temperatury może też stworzyć na podeszwie i materiale nieestetyczne zacieki - pamiętajmy, że jest takie ryzyko.

Najbezpieczniej do pralki wkładać wyłącznie buty szyte lub takie, do których użyto naprawdę dobrego kleju.

Jak prać buty w pralce?

Aby bezpiecznie i skutecznie wyprać buty w pralce, najpierw większe zabrudzenia należy usunąć ręcznie. W tym celu najlepiej użyć szczoteczki do rąk lub szorstkiej gąbki.



Nalej trochę ciepłej wody do plastikowej miski, włóż do niej buty i zwilżoną szczoteczką (np. z odrobiną mydła) usuń brud. Pamiętaj szczególnie o podeszwach - w butach sportowych często mają wypustki, w które wchodzą drobne kamyki, piasek czy błoto.

Kolejnym krokiem jest wyjęcie sznurowadeł i wkładek. Wkładki musimy wyprać ręcznie. Sznurowadła ręcznie lub w pralce, ale koniecznie luzem.

Zdjęcie Przed włożeniem butów do pralki trzeba pozbyć się większych zabrudzeń / 123RF/PICSEL

Jak zaprogramować pralkę do prania butów?

Temperatura prania nie powinna przekraczać 30 stopni. Istotne są także obroty bębna - ważne, by był jak najmniejsze: na pewno nie więcej niż 500 na minutę.

Buty przed praniem w pralce należy włożyć do woreczka z siatki - takiego, jak do prania bielizny. Bez problemu kupicie je przez internet lub w sklepach wielobranżowym, z wyposażeniem wnętrz i z artykułami gospodarstwa domowego.



Warto dorzucić do pralki coś, co zredukuje obijanie się butów o ścianki bębna. To może być np. stary ręcznik lub koc.

Po wyjęciu butów z pralki najlepiej wysuszyć je naturalnie. Niektórzy zalecają, by buty wypchać szarym papierem lub gazetami, aby mieć pewność, że nie stracą kształtu i fasonu.