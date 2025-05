Szaszłyk z polędwicy wołowej ze śliwkami w boczku

Do przygotowania tego szaszłyku potrzebujesz:

500 g polędwicy wołowej,

400 g suszonych śliwek,

ulubiona przyprawa do grilla,

20 plastrów boczku,

15 sztuk szalotki,

4 łyżki musztardy,

2 bataty,

3 łyżki oleju roślinnego.

Suszone śliwki zawijamy w plastry boczku i odstawiamy. Mięso kroimy w kostkę o wymiarach ok. 2 cm na 2 cm. Do miseczki wlewamy olej, dodajemy musztardę i ulubione przyprawy do mięsa na grilla. Całość dokładnie mieszamy i tak przygotowaną marynatą nacieramy nasze mięso. Bataty obieramy ze skórki i kroimy na kostkę o wymiarach ok. 1,5 cm na 1,5 cm.

Na patyczki do szaszłyków nabijamy kolejno przekrojoną na pół cebulkę szalotkę, bataty, śliwkę w boczku, następnie mięso. Na każdym patyczku powinny się znajdować po trzy kawałki składników.

Szaszłyki poddajemy obróbce termicznej na średnio rozgrzanym grillu, wykładając je na tacki aluminiowe i regularnie obracając. Grillujemy ok. 30 minut.

Szaszłyki z karkówki z boczkiem, papryką i kiełbasą

Karkówka to doskonały rodzaj mięsa na grilla. Świetnie sprawdzi się również jako mięsny dodatek do szaszłyka. Do przygotowania szaszłyków potrzebujesz:

600 g karkówki,

200 g kiełbasy zwyczajnej,

200 g boczku wędzonego w kawałku,

ulubione przyprawy do potraw z grilla,

1 cebula,

1 papryka zielona,

2 łyżki musztardy,

3 łyżki oleju,

1 łyżeczka majeranku.

Karkówkę kroimy w kostkę. To samo robimy z kiełbasą, boczkiem, cebulą i papryką, zważając, by kostki były mniej więcej tego samego rozmiaru co kostki mięsa.

Do miseczki przekładamy musztardę, majeranek, ulubioną przyprawę do potraw z grilla i olej. Całość dokładnie mieszamy i tak przygotowaną marynatą pokrywamy kawałki karkówki. Następnie zamarynowane mięso zamykamy w lodówce na 30 minut.

Po upływie 30 minut mięso wyjmujemy z lodówki. Na patyczki do szaszłyków nabijamy na przemian boczek, paprykę, cebulę i karkówkę. Szaszłyki smażymy na rozgrzanym grillu przez ok. 20-25 minut, regularnie obracając.

Szaszłyki z polędwiczki wieprzowej z gruszką i orzechową marynatą

Ten rodzaj szaszłyków to niesamowite doznanie kulinarne i niemal eksplozja wielu smaków. Przygotowanie tych szaszłyków wymaga poświęcenia odrobiny czasu i precyzji, ale zdecydowanie warto to zrobić.

Potrzebujesz:

2 polędwiczki wieprzowe,

ulubiona przyprawa do potraw z grilla,

2 gruszki,

100 g sera z niebieską pleśnią lub inny ulubiony ser pleśniowy,

4 łyżki oliwy,

2 łyżki musztardy francuskiej,

50 g orzechów włoskich,

100 g rukoli,

3 czerwone cebule,

400 ml wina białego wytrawnego,

2 goździki,

2 szczypty cynamonu,

4 łyżki miodu.

Zaczynamy od dokładnego zmielenia orzechów, które następnie wsypujemy do miski, dodajemy ulubione przyprawy do potraw z grilla, musztardę i oliwę. Całość dokładnie mieszamy.

Polędwiczkę oczyszczamy z błon i kroimy w plastry o grubości 1 cm. Na tak przygotowane mięso dokładnie nakładamy naszą orzechową marynatę i odstawiamy do lodówki na 4 godziny.

Gruszki myjemy, osuszamy i kroimy na mniejsze kawałki. Ser pleśniowy rozkruszamy na mniejsze kawałki. Cebulę kroimy w półplasterki.

Do rondelka przekładamy miód, goździki, cynamon i cebule. Całość podgrzewamy na średniej mocy palnika do momentu, gdy miód zacznie się karmelizować. Następnie wlewamy wino i gotujemy na niewielkiej mocy palnika do momentu, aż wino całkowicie się zredukuje.

Polędwiczki rozbijamy na cieńsze płaty i na ich środek nakładamy łyżkę cebuli gotowanej w winie, ser oraz rukolę. Zawijamy brzegi mięsa i całość rolujemy. Mięso oraz kawałki gruszki nabijamy na patyczki do szaszłyków. Na tak przygotowane szaszłyki nakładamy pozostałą marynatę. Szaszłyki opiekamy na dobrze rozgrzanym grillu, wykładając je na tackach aluminiowych. Czas grillowania to ok. 30 minut. Szaszłyki regularnie obracamy.

