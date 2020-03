Jak przeżyć stan wyjątkowy? Porady doświadczonych

- Nie wykupujcie papieru toaletowego, przygotujcie się na nudę - podpowiadają mieszkańcy Republiki Vanuatu. To, co my przeżywamy z powodu pandemii, dla nich jest sytuacją niemal codzienną. Częste klęski żywiołowe sprawiają bowiem, że zamknięte sklepy, przerwy w pracy i przymusowa izolacja to tam norma.

Republika Vanuatu to małe państwo w Oceanii położone na 83 wyspach. Życie w tym kraju nie jest łatwe, bo regularnie nawiedzają go kataklizmy pogodowe.



Dan McGarry, niezależny dziennikarz, który mieszkał tam przez 16 lat, opowiedział w "The Guardian", jak mieszkańcy radzą sobie z notorycznymi przerwami w handlu, brakiem dostępu do mediów i innymi konsekwencjami życia w ciągłym zagrożeniu.



Ich sposoby mogą być dobrą wskazówką dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z tym, co nas czeka w związku z rozwojem pandemii. - Izolacja i braki defniują nasze życie, więc najlepiej wiemy, jak je przetrwać - mówi McGarry.

Dziennikarz dodaje, że z rozbawieniem patrzy na zdjęcia pustych półek sklepowych w sąsiedniej Nowej Zelandii, Australii, a także w USA i Europie.



- To tylko dowodzi, że ci ludzie nigdy nie musieli mierzyć się z brakiem dostaw - stwierdza. I dodaje: - A kiedy czytamy o rękoczynach, do których dochodzi w sklepach spożywczych czy przy zakupie papieru toaletowego, to mamy ochotę puknąć się w czoło.



McGarry w artykule dla "The Guardian" zdradza również, że od 2003 roku wraz z innymi mieszkańcami Vanuatu przetrwał przeszło tuzin przerw w handlu, które były wynikiem klęsk żywiołowych. Wyjaśnia, że nawet jeśli cyklon szaleje setki kilometrów od wysp, dla nich oznacza to zakłócenia w dostawach żywności i innych niezbędnych produktów.