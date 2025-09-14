Czas próby dla znaków zmiennych

Dla Bliźniąt, Panny, Strzelca i Ryb okres między 17 a 23 września może przypominać bieg z przeszkodami we mgle. Seria planetarnych opozycji przyniesie podwójne uderzenie. Najpierw Saturn zderzy ich plany i komunikację z twardym murem rzeczywistości, przynosząc opóźnienia i krytykę. Chwilę później pałeczkę przejmie Neptun, otulając wszystko mgłą nieporozumień, znużenia i niepewności.

Panna i Ryby

Te znaki zodiaku znajdą się w samym epicentrum kosmicznych napięć. Panna, która ceni porządek i kontrolę, odczuje te tranzyty jako serię frustrujących niepowodzeń i atak na swoje kompetencje. Plany mogą się sypać, a słowa krytyki - wyjątkowo ranić. Z kolei Ryby, goszczące u siebie Saturna, poczują przytłaczający ciężar odpowiedzialności, który wyssie z nich całą energię.

Bliźnięta i Strzelec

Ten układ planet uderzy w najmocniejsze strony Bliźniąt i Strzelca. U Bliźniąt mogą pojawić się poważne zakłócenia w komunikacji, prowadzące do nieporozumień, których nie da się łatwo wyjaśnić. Z kolei u Strzelca osłabnie jego wrodzony optymizm i pojawi się poczucie stagnacji, jakby plany były blokowane z niejasnych przyczyn.

Konfrontacje i nagłe zwroty akcji. Znaki stałe pod presją

Osobom spod znaku Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika druga połowa miesiąca, a zwłaszcza dni między 20 a 24 września, przyniesie zupełnie inny rodzaj wyzwań. Spokój zostanie zburzony przez energię nagłych wstrząsów i walki o władzę. To nie będzie czas na kompromisy.

Skorpion i Lew

Mars wchodzący do Skorpiona i tworzący konfliktowy układ z Plutonem to dla Skorpiona zapowiedź intensywnych zmagań o wpływy, pieniądze lub kontrolę. Emocje sięgną zenitu. Lew natomiast, jako urodzony przywódca, odczuje te energie jako bezpośrednie zagrożenie dla swojego autorytetu. Można spodziewać się starć na tle ambicji i urażonego ego.

Byk i Wodnik

Stabilny z natury Byk zostanie wytrącony z równowagi przez nagłe i nieoczekiwane zmiany, szczególnie w sferze finansów i relacji. Wodnik, w którego znaku rezyduje Pluton, odczuje potężną wewnętrzną presję. Ukryte problemy i tłumione napięcia mogą gwałtownie wyjść na jaw, zmuszając osoby spod tych znaków do podjęcia radykalnych, nieodwracalnych decyzji.

W drugiej połowie września wymienione znaki napotkają wiele wyzwań. Najlepszą strategią na ten czas będzie cierpliwość i unikanie konfrontacji. Warto zaznaczyć, że będzie to sytuacja tymczasowa.

