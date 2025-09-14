Tłuszcze w jedzeniu a zdrowy wzrok. Wnioski zaskakują

Na łamach czasopisma "British Journal of Ophthalmology" naukowcy z The Chinese University of Hong Kong przeanalizowali dane dotyczące wzroku ponad tysiąca osób w wieku 6-8 lat. Dodatkowo oceniali sposób odżywiania się uczestników, bazując na specjalnie przygotowanych kwestionariuszach żywieniowych, obejmujących 280 produktów podzielonych na 10 grup: pieczywo i inne produkty zbożowe, warzywa i rośliny strączkowe, owoce, mięso, ryby, jaja, mleko i produkty mleczne, napoje, zupy oraz przekąski i tłuszcze.

W badaniu uwzględniono również inne czynniki o udowodnionym wpływie na rozwój krótkowzroczności: czas spędzany na świeżym powietrzu, na czytaniu i pisaniu, przed ekranami oraz obecność krótkowzroczności u rodziców.

Ostatecznie autorzy stwierdzili, że ok. 27,5 proc.badanych miało krótkowzroczność (miopię). A im wyższe było spożycie kwasów omega-3, tym korzystniejsze parametry narządu wzroku, takie jak krótsza długość osiowa gałki ocznej i lepsze skupianie światła na siatkówce. Z kolei u badanych z najwyższym spożyciem tłuszczów nasyconych parametry te były najgorsze. Inne składniki diety nie wykazały istotnych powiązań z krótkowzrocznością.

Kwasy omega-3 wspierają nie tylko wzrok. Wprowadź je koniecznie do diety

Dieta może wspierać zdrowie wzroku od najmłodszych lat 123RF/PICSEL

Zdaniem autorów badania ochronne działanie kwasów omega-3 na wzrok może wynikać z tego, że poprawiają one przepływ krwi w naczyniówce - warstwie oka odpowiedzialnej za dostarczanie tlenu i substancji odżywczych. To z kolei może zmniejszać niedotlenienie twardówki, uważane za jeden z czynników rozwoju krótkowzroczności.

"Nasze badanie sugeruje, że kwasy omega-3 mogą być potencjalnym czynnikiem ochronnym w rozwoju krótkowzroczności u dzieci" - podsumowali naukowcy.

Jednocześnie podkreślili, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie pozwala na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Przypomnieli również, że w Hongkongu częstość występowania krótkowzroczności należy do najwyższych na świecie, co może ograniczać możliwość uogólnienia wyników na inne populacje.

Globalna częstość występowania krótkowzroczności rośnie, szczególnie w Azji Wschodniej, i przewiduje się, że do 2050 r. około połowa światowej populacji będzie dotknięta tą chorobą.

