Kwasy omega-3 mogą chronić przed krótkowzrocznością. Naukowcy spojrzeli też na tłuszcze nasycone
Dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, obecne głównie w rybach i olejach rybnych, może chronić przed rozwojem krótkowzroczności. Z kolei wysoka zawartość tłuszczów nasyconych, charakterystycznych m.in. dla masła, oleju palmowego czy czerwonego mięsa, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem tej wady wzroku. Naukowcy więc ostrzegają, by zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj tłuszczu wprowadzamy do naszej diety.
Tłuszcze w jedzeniu a zdrowy wzrok. Wnioski zaskakują
Na łamach czasopisma "British Journal of Ophthalmology" naukowcy z The Chinese University of Hong Kong przeanalizowali dane dotyczące wzroku ponad tysiąca osób w wieku 6-8 lat. Dodatkowo oceniali sposób odżywiania się uczestników, bazując na specjalnie przygotowanych kwestionariuszach żywieniowych, obejmujących 280 produktów podzielonych na 10 grup: pieczywo i inne produkty zbożowe, warzywa i rośliny strączkowe, owoce, mięso, ryby, jaja, mleko i produkty mleczne, napoje, zupy oraz przekąski i tłuszcze.
W badaniu uwzględniono również inne czynniki o udowodnionym wpływie na rozwój krótkowzroczności: czas spędzany na świeżym powietrzu, na czytaniu i pisaniu, przed ekranami oraz obecność krótkowzroczności u rodziców.
Ostatecznie autorzy stwierdzili, że ok. 27,5 proc.badanych miało krótkowzroczność (miopię). A im wyższe było spożycie kwasów omega-3, tym korzystniejsze parametry narządu wzroku, takie jak krótsza długość osiowa gałki ocznej i lepsze skupianie światła na siatkówce. Z kolei u badanych z najwyższym spożyciem tłuszczów nasyconych parametry te były najgorsze. Inne składniki diety nie wykazały istotnych powiązań z krótkowzrocznością.
Kwasy omega-3 wspierają nie tylko wzrok. Wprowadź je koniecznie do diety
Zdaniem autorów badania ochronne działanie kwasów omega-3 na wzrok może wynikać z tego, że poprawiają one przepływ krwi w naczyniówce - warstwie oka odpowiedzialnej za dostarczanie tlenu i substancji odżywczych. To z kolei może zmniejszać niedotlenienie twardówki, uważane za jeden z czynników rozwoju krótkowzroczności.
"Nasze badanie sugeruje, że kwasy omega-3 mogą być potencjalnym czynnikiem ochronnym w rozwoju krótkowzroczności u dzieci" - podsumowali naukowcy.
Jednocześnie podkreślili, że badanie miało charakter obserwacyjny i nie pozwala na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego. Przypomnieli również, że w Hongkongu częstość występowania krótkowzroczności należy do najwyższych na świecie, co może ograniczać możliwość uogólnienia wyników na inne populacje.
Globalna częstość występowania krótkowzroczności rośnie, szczególnie w Azji Wschodniej, i przewiduje się, że do 2050 r. około połowa światowej populacji będzie dotknięta tą chorobą.