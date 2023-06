Spis treści: 01 Arbuz: charakterystyka

02 Arbuz: właściwości

03 Jak rozpoznać słodkiego arbuza? Zwróć uwagę na jeden szczegół

Arbuz - pyszny owoc o prozdrowotnych właściwościach. Ten naturalny eliksir zdrowia jest do tego smaczny, soczysty i orzeźwiający.

Arbuz: charakterystyka

Zdjęcie Arbuz nawadnia organizm i jest niskokaloryczny / 123RF/PICSEL

Arbuz jest sporych rozmiarów owocem winorośli. Ma twardą skórkę w zielone paski, która nie jest jadalna. W środku natomiast znajduje się miękki, delikatny czerwono-różowy miąższ z czarnymi nasionami. Owoc pochodzi z Afryki Południowej, a jest uprawiany m.in. w Chinach, Iranie, Brazylii, Turcji czy Stanach Zjednoczonych.

Jest jednym z najpopularniejszych owoców na świecie, który najchętniej spożywamy latem. Nie bez powodu - świetnie gasi pragnienie, jest słodki i soczysty.

Arbuz: właściwości

Zdjęcie Arbuz to samo zdrowie / 123RF/PICSEL

W niemal 90 procentach składa się z wody, zawiera witaminę A i C oraz jest niskokaloryczny - 100 g owocu to jedynie 30 kcal.

Dlatego też jest sprzymierzeńcem w procesie odchudzania - nie bez powodu znajduje się w rankingu najmniej kalorycznych owoców. Arbuz świetnie nawadnia w upalne dni, działa moczopędnie i do tego poprawia przemianę materii. Dodatkowo, dostarcza naszemu organizmowi składniki takie jak potas, działa korzystnie na wzrok i skórę, pozwala na utrzymanie równowagi elektrolitowej.

Owoc zawiera też likopen, który jest przeciwutleniaczem. Pomaga zapobiegać chorobom serca, niektórym rodzajom nowotworów i chorobie Alzheimera.

Wykorzystujemy go do smoothie, dodajemy do deserów lub po prostu kroimy w kostkę - w końcu arbuz sam w sobie stanowi pyszną przekąskę.

Bez arbuza trudno wyobrazić sobie lato. Zwłaszcza, jeśli uda nam się kupić soczysty i dojrzały owoc. A to nie zawsze jest proste. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu rozpoznamy słodkiego arbuza. Wystarczy zwracać uwagę na jeden szczegół.

Jak rozpoznać słodkiego arbuza? Zwróć uwagę na jeden szczegół

Zdjęcie Jak wybrać słodki arbuz? Ten szczegół powinien zwrócić twoją uwagę / 123RF/PICSEL

Kupujesz arbuz? Najpierw zwróć uwagę na jasną plamę na dole owocu. Im ciemniejszy będzie miała kolor i im większa powierzchnię będzie zajmowała, tym bardziej dojrzały będzie arbuz. Warto również przy okazji zerknąć na ogonek - jeśli będzie suchy, oznacza to, że owoc jest już w pełni dojrzały.

Liczy się też to, jak duży jest arbuz. Jeśli wybierzemy niewielkie owoce, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą dojrzałe - dlatego też lepiej kupować te średniej wielkości lub duże. Co ciekawe, to, czy arbuz jest dojrzały, możemy sprawdzić za pomocą dźwięku. Wystarczy stuknąć palcami w jego powierzchnię - dojrzały arbuz będzie wydawał "dudniące" dźwięki.

Jak jeszcze sprawdzić, czy arbuz jest słodki? Obserwuj typowe dla niego pajęczynki na skórce. Jeśli zauważysz, że tworzą sieć, oznacza to, że owoc jest słodki.

