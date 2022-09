Tulipany, mimo iż kwitną przez kilka do kilkunastu dni, są doskonałą dekoracją oraz jedną z pierwszych oznak wiosny. Po długiej zimie ich widok napełni nas radością

Aby cieszyć się widokiem tulipanowego dywanu na wiosnę, warto już teraz pomyśleć o sadzeniu tulipanów

Uwagę należy zwrócić na moment zakupu cebulek w sklepie. Sadzonki tulipanów trzeba bowiem wsadzić do ziemi w przeciągu tygodnia

Kiedy sadzić tulipany? Warto się pospieszyć

Jesienią na sklepowych półkach wręcz roi się od tulipanowych cebulek. Ten czas jest bowiem najlepszym okresem na ich sadzenie. Kupując cebulki tulipanów, zwróćmy uwagę na ich wielkość. Im będą większe, tym dorodniejszy kwiat może wyrosnąć na wiosnę.

Reklama

Cebulki należy wsadzić do ziemi w okresie od września do października - najlepiej na około 6 tygodni przed pierwszymi przymrozkami. Minimalna temperatura podłoża w momencie sadzenia cebulek powinna wynosić 16 st. C. Ziemia, w której sadzimy tulipany, powinna być luźna oraz dobrze zdrenowana. Cebulki, które w zimie będą niemal stać w wodzie, szybko ulegną zniszczeniu.

Zdjęcie Cebulki tulipanów należy wsadzić do ziemi w okresie od września do października / Getty Images

Gdzie sadzić tulipany - stanowisko

Warto dobrze przemyśleć także miejsce, w którym docelowo wyrosną nasze tulipany. Lokalizacja jest bowiem ważna nie tylko ze względów estetycznych. Gdzie więc sadzić tulipany? Kwiaty będą czuły się najlepiej w słonecznym lub półsłonecznym stanowisku. Tulipany uwielbiają popołudniowe promienie słońca. Wyższe okazy warto chronić przed podmuchami wiatru. Dlatego też jedną z kluczowych kwestii podczas doboru odpowiedniego miejsca będzie jego siła oraz kierunek.

Zobacz również: Legendarne kwiaty wiosenne. Oto najpiękniejsze odmiany tulipanów

Na jaką głębokość sadzić tulipany?

Wraz z wyborem odpowiedniego miejsca czas przystąpić do prac. Dołek na cebulkę tulipana powinien mieć około 15-20 cm głębokości. Pojedyncze sadzonki umieszczajmy od siebie w odległości około 10 cm. Nie sadźmy ich blisko poziomu trawnika. Mogą zostać wówczas bardzo łatwo uszkodzone przez ogrodowe gryzonie.

Jak sadzić tulipany? Skorzystaj z wytłaczanek lub koszyczków

Warto zdecydować się na sadzenie tulipanów w koszyczku. Ten mocno ułatwi nam pracę w ogrodzie. Kiedy po okresie kwitnienia będziemy zmuszeni wykopać tulipany, zamiast szukać poszczególnych cebul, wyciągniemy koszyczek z całą ich kępą. Co więcej, koszyczek dodatkowo ochroni cebulki przed nornicami.

Prawdziwym hitem jest obecnie sadzenie tulipanów w wytłaczankach. Tak zasadzone mają zakwitnąć pięknym dywanem. Co więcej, ten sposób daje możliwość równego ułożenia tulipanów. W tym przypadku możemy całkowicie szaleć - posadzić nieco wyższe z tyłu, a nieco niższe z przodu, mieszać kolory lub sadzić je rzędami.

Zdjęcie Tulipany zasadzone w wytłaczance po jajkach mają dać efekt kwietnego dywanu / Getty Images

Z jakimi kwiatami najlepiej sadzić tulipany?

Chcąc ozdobić rabatę kolejnymi kwiatami warto dosadzić do cebulek kolejne okazy. Z jakimi kwiatami najlepiej sadzić tulipany? Świetnie sprawdzą się obok nich rośliny jednoroczne lub dwuletnie:

bratek

niezapominajka

stokrotka

pierwiosnek

Doskonale wypełnią bowiem przestrzenie pomiędzy wysokimi tulipanami, ciesząc nasze oko wiosną.

Zobacz również: Jakie rośliny warto posadzić we wrześniu? Zadziałaj teraz, a wiosną będziesz cieszyć się pięknym ogrodem

Jak dbać o posadzone tulipany: nawożenie, podlewanie

Przed nadejściem zimy należy dokładnie zabezpieczyć rabaty z tulipanami - przykryć je ściółką, korą lub torfem. Jeśli przed sadzeniem cebulek tulipanów nie udało nam się zasilić gleby nawozem wieloskładnikowym, zróbmy to tuż po rozpoczęciu przez kwiaty wzrostu.

Tuż po zasadzeniu cebulki tulipanów należy podlać, nie przesadzając jednak z ilością wody. Nadmierne podlewanie może bowiem doprowadzić do gnicia rośliny.

Zobacz również: Nie boją się ostrego światła i suszy! Rośliny doniczkowe, które lubią słońce