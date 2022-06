Muchy w domu

Muchy w domu to uciążliwy problem, a pozbycie się ich wcale nie jest prostym zadaniem. Są zwinne i do tego trudno je złapać w locie. Muchy nie kąsają ofiar, bo w przeciwieństwie do komarów posiadają liżący, a nie gryząco-ssący aparat gębowy.

Mimo to są groźne dla naszego zdrowia. Stwarzają realne zagrożenie za sprawą przenoszenia chorobotwórczych drobnoustrojów. Wszystko to przez ich tryb życia, sposób odżywiania i zwyczaje.

Zobacz również: Jak pozbyć się pluskiew w domu?

Reklama

Domowe sposoby na muchy. Lep z miodu

Warto zapobiegać przedostawaniu się much do wnętrza domu. W tym celu można zamontować w oknach moskitiery. Są one skuteczne, jednak zdarza się, że owady dostają się do środka np. poprzez wywietrzniki. W takiej sytuacji warto wypróbować domowe sposoby.

Zdjęcie Liście muchołówki tworzą pułapki na owady / 123RF/PICSEL

Chcąc się pozbyć much z domu, warto samodzielnie wykonać lep na muchy. Wystarczy wymieszać kilka łyżek płynnego miodu z mąką kukurydzianą. Tak przygotowaną mieszankę należy wyłożyć np. na podstawki do doniczek. Pułapki najlepiej postawić w miejscach, w których muchy pojawiają się najczęściej.

Czytaj także: Wtyk amerykański: Masowo atakuje nasze domy

W walce z muchami może pomóc muchołówka

Jej liście tworzą pułapki na owady. Roślina ta łapie m.in. muchy, zwabiając je słodkim nektarem wytwarzanym po wewnętrznej, czerwonawej stronie liści. Owad wchodząc do środka, podrażnia włoski czuciowe rośliny. W takiej sytuacji pułapka od razu się zamyka i wydziela soki trawienne.

Tych zapachów nie lubią muchy

Wiele owadów nie przepada za pewnymi zapachami. Tak jest również w przypadku much. Chcąc się pozbyć tych nieproszonych gości, można postawić na stole otwarty słoik z waniliowym olejkiem zapachowym lub odpalić mocno pachnące świeczki. Muchy z pewnością nie będą chciały zostać w naszym domu na dłużej.

Ponadto muchy odstrasza zapach goździków oraz lawendy. Warto więc rozpylić olejek w miejscu, gdzie gromadzą się muchy.

Sprawdź: Sposoby na osy i szerszenie: Jak się z nimi obchodzić?

***