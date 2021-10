Jak umyć kabinę prysznicową? Oto kilka sposobów

Jak umyć brodzik?

Jeśli zdecydowaliśmy się na kabinę prysznicową z brodzikiem z konglomeratu, to wbrew pozorom jego czyszczenie jest bardzo proste.

Wystarczy użyć bawełnianej ściereczki oraz płynu do mycia naczyń i za pomocą okrężnych ruchów usuwać zanieczyszczenia. Po wszystkim należy zmyć pianę ciepłą wodą i wytrzeć brodzik suchą ściereczką.



Podobnie można umyć brodzik z akrylu. Tutaj jednak trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Należy zatem unikać mocnych past czyszczących i ostrych gąbek. Natomiast brodzik ceramiczny najlepiej myć za pomocą mydła i ciepłej wody.



Zdjęcie Mimo że na rynku jest wiele preparatów chemicznych przeznaczonych do mycia kabiny prysznicowej, to można wykorzystać również domowy sposób / 123RF/PICSEL

Jak umyć kabinę prysznicową?

Osad na drzwiach prysznica i zacieki zdecydowanie nie wyglądają estetycznie. Warto więc po każdej kąpieli przecierać drzwi kabiny prysznicowej za pomocą np. ściereczki z mikrofibry. Przyda się także płyn do mycia szyb. Wystarczy spryskać nim drzwi i przetrzeć ręcznikiem papierowym.



Mimo że na rynku jest wiele preparatów chemicznych przeznaczonych do mycia kabiny prysznicowej, to można wykorzystać również domowy sposób.

Do umycia kabiny prysznicowej będą potrzebne produkty, które znajdują się w wielu kuchniach. Sprawdzi się ocet spirytusowy wymieszany z ciepłą wodą.



Ocet można zastąpić kwaskiem cytrynowym. Nie jest jednak dobrym rozwiązaniem, jeśli kabina ma elementy marmurowe. Istnieje ryzyko powstania odbarwień.



Jeśli w kabinie prysznicowej pojawiła się pleśń, to z pomocą również przychodzi domowy sposób. W tym przypadku należy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą i nałożyć powstałą pastę na zabrudzone miejsca. Po kilku minutach należy wszystko dokładnie spłukać.



