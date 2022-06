Jakie są przyczyny "truskawkowych nóg"?

"Truskawkowe nogi" to potoczne określenie używane w celu opisania czerwonych kropek, które pojawiają się po goleniu nóg. Do ich powstawania przyczynia się m.in. nadmierne rogowacenie naskórka, stan zapalny mieszków włosowych oraz brak odpowiedniego przygotowania skóry. "Truskawkowe nogi" powodują także zatkane przez pot lub kosmetyki pory.

Chcąc się pozbyć tego problemu, warto zwrócić uwagę na rutynę pielęgnacyjną skóry przed goleniem.

Zdjęcie Wiele osób poleca szczotkowanie skóry na sucho / 123RF/PICSEL

Jak uniknąć "truskawkowych nóg"?

Walcząc z podrażnieniami i czerwonymi kropkami po goleniu trzeba zadbać o pielęgnację skóry. Pomocne będą peelingi, za pomocą których można pozbyć się martwego naskórka i oczyścić pory.

Wiele osób poleca również szczotkowanie skóry na sucho, które skutecznie pobudza mikrokrążenie, ale pomocna w uniknięciu truskawkowych nóg może okazać się także dłuższa kąpiel w ciepłej wodzie.

W zapobieganiu czerwonym kropkom ważną rolę odgrywają produkty do golenia, dlatego też warto sięgać po pianki i kremy w celu zapewnienia maszynce poślizgu. Poza tym istotne jest nawilżanie ogolonej skóry.

Szczególną uwagę trzeba jednak zwrócić na maszynki do golenia. Jeśli stosujemy te jednorazowe, to rzeczywiście powinny być używane tylko raz. Wszystko po to, by uniknąć bakterii i zanieczyszczeń, które mogą potęgować stany zapalane.

