Którym bohaterem z "Przyjaciół" jesteś? Sprawdź, kto najbardziej przypomina ciebie

Karolina Woźniak

How you doin'?! Uwielbiasz "Przyjaciół"? My też! Ale czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, do którego z nich jesteś najbardziej podobna? Ten quiz pokaże ci, czy jesteś zabawna jak Chandler, romantyczna jak Ross, a może szalona jak Phoebe. Uwaga, wynik może cię zaskoczyć!