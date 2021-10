Jak uratować przypalone garnki? To prostsze niż myślisz!

Ja uratować przypalone garnki?

Chwila nieuwagi i nietrudno o przypalone garnki. Na szczęście jest kilka domowych sposobów, które okażą się skuteczne w takiej sytuacji.



Z pomocą przychodzi niezastąpiona soda oczyszczona, która sprawdzi się nie tylko w przypadku walki z nieprzyjemnymi zapachami, ale także w czyszczeniu przypalonych powierzchni. Wystarczy wymieszać ją z ciepłą wodą, wlać w zabrudzone naczynia i zostawić na kilka godzin. Po tym czasie usunięcie zabrudzeń okaże się łatwiejsze.



Równie skutecznym, ale nieco szybszym sposobem, jest wymieszanie sody oczyszczonej z wodą utlenioną. Najlepiej zachować proporcje 1:2. Taka mieszanka w mig poradzi sobie z przypaleniem.



Inną metodą może być zasypanie dna garnka solą lub proszkiem do pieczenia i zalanie ciepłą wodą. Takie naczynie najlepiej zostawić na noc i dopiero rano spróbować wyczyścić.



Zdjęcie Chcąc wyczyścić garnki i patelnie domowymi sposobami, należy wziąć pod uwagę materiał, z którego są wykonane / 123RF/PICSEL

W czyszczeniu powinien pomóc ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą i zagotować w przypalonym garnku. Po kilku minutach należy zdjąć go z palnika, ostudzić i odstawić na noc.



W walce z przypalonym garnkiem pomocny może okazać się również ryż. Wbrew pozorom to skuteczna metoda. Na dno wsypujemy garść ryżu i podobnie jak w przypadku octu zalewamy wodą i doprowadzamy do wrzenia.



Po upływie kilkunastu minut należy odstawić go do wystudzenia, a następnie umyć za pomocą płynu do naczyń.



Czyszczenie przypalonego garnka a materiał, z którego jest wykonany

Chcąc wyczyścić garnki domowymi sposobami, należy wziąć pod uwagę materiał, z którego są wykonane.



Na przykład garnki ze stali nierdzewnej można wyczyścić m.in. octem, sodą, proszkiem do pieczenia lub solą. W przypadku garnków emaliowanych należy zrezygnować z octu, a do garnków ceramicznych nie zaleca się stosowania soli. Patelnie lub garnki z powłoką teflonową można umyć za pomocą soli i wody.



