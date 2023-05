Sfilcowany sweter - przyczyny

Oczywistym wydaje się, że sweter się sfilcuje, gdy wypierzemy go w zbyt ciepłej wodzie. To prawdziwa, ale nie jedyna możliwa przyczyna skurczenia się wełnianych włókien. Zjawisko może wystąpić również w skutek zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy wodą użytą do prania i do płukania. Pranie wełnianych ubrań, zwłaszcza z dodatkiem kaszmiru, wymaga szczególnej ostrożności.

Czym jest filcowanie?

Filcowaniem określa się zbicie materiału, w wyniku czego ubranie się kurczy. Sprawa najczęściej dotyczy swetrów, wszak te są bliżej ciała niż marynarki i płaszcze, więc zdecydowanie częściej trzeba je prać.

Rzecz to rzecz, a jednak, z tą, która jest pamiątką po kimś bliskim albo prezentem od serca, nie bardzo mamy ochotę się rozstawać, zwłaszcza z tak prozaicznego powodu jak sfilcowanie włókien. Co więc zrobić, by uratować ulubiony sweter?

Jak przywrócić mu pierwotny rozmiar?

Zdjęcie Sfilcowany sweter można uratować / 123RF/PICSEL

To, czy próby przywrócenia pierwotnego rozmiaru swetra się powiodą, zależy od składu tkaniny i od stopnia skurczenia włókien. Jeśli zbiły się na sztywno - gołym okiem widać, że sweter nadaje się co najwyżej na dziecko, mamy małe szanse na odzyskanie jego wyjściowych wymiarów.

Największe szanse powodzenia mamy w przypadku odzieży wykonanej ze 100-proc. wełny, która nieznacznie się sfilcowała.

4 metody na uratowanie sfilcowanej odzieży

Istnieje kilka metod, którymi warto próbować odwrócić proces filcowania, a wśród nich:

1. Prasowanie z użyciem dużej ilości pary wodnej

Delikatnie sfilcowany sweter trzeba wyprasować używając do tego parownicy lub żelazka, które generuje dużą ilość pary wodnej. Odzież odwracamy na lewą stronę, a prasowanie zaczynamy od rękawów, jednocześnie delikatnie rozciągając tkaninę w dłoniach.

2. Płyn do wełny, odżywka do włosów lub szampon dla niemowląt

Skuteczne odwrócenie niechcianego procesu filcowania można osiągnąć namaczając sweter na pół godziny w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do prania wełny. Podobne efekty uzyskamy namaczając wełnianą odzież w wodzie z dodatkiem odżywki do włosów lub szamponu dla niemowląt. Po odciśnięciu (wełny nie wykręcamy mocno w rękach) i przepłukaniu w czystej wodzie o zbliżonej temperaturze do tej, w której sweter był prany, ponownie odciskamy nadmiar wody i suszymy rozłożony płasko, na przykład na ręczniku.

3. Zamrażanie

Pomocne może okazać się zamrożenie sfilcowanego swetra. Wilgotny zawijamy w srebrną folię spożywczą lub zwykły woreczek foliowy i wkładamy do zamrażalnika na kilkanaście godzin. Po wyjęciu trzeba dać mu czas na powolne rozmrażanie, później zdjąć folię i ostrożnie rozciągać zimy, ale już nie zmrożony sweter w palcach. Siłowanie się ze zbyt zmrożoną tkaniną jest ryzykowne. Możemy bezpowrotnie uszkodzić włókna.

4. Gliceryna

Jeśli żadna z metod nie przyniosła efektu, warto wybrać się do apteki po glicerynę i wyprać sweter w wodzie z jej dodatkiem. Na 4-5 litrów ciepłej wody potrzebne będzie 100 ml gliceryny. W tak przygotowanym roztworze zanurzamy sweter na około 30 minut, co kilka minut delikatnie go ugniatamy. Wypłukany i odciśnięty suszymy w pozycji poziomej.

Mit o specyfikach pralni chemicznej

Zdjęcie Sfilcowany sweter? Spokojnie, są na to sposoby / 123RF/PICSEL

Zaciekawieni licznymi informacjami, które pojawiają się w internecie, jakoby w sytuacji, w której żaden domowy sposób nie zadziała, warto było udać się ze sfilcowanym swetrem do pralni, wybraliśmy się i tam, po to, żeby sprawdzić te doniesienia. Udało nam się porozmawiać z panią, która pracuje w jednej z sieciowych pralni od 2007 roku. Na pytanie o metody, jakie stosuje się w pralniach chemicznych, żeby uratować sfilcowane ubrania, zrobiła duże oczy i odpowiedziała, że ona o czymś takim nie słyszała. Sama ratuje swoje sfilcowane rzeczy przy użyciu żelazka z parą, albo płynu do wełny. Tak wyprane rozkłada do suszenia na płasko. Zdarza jej się też założyć taki sweter, gdy jest jeszcze delikatnie wilgotny i w ten sposób próbować go delikatnie rozciągnąć.