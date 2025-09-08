Ważna zmiana dla pacjentów. Do tych specjalistów już bez skierowania
Od 17 września br. nie będzie już potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego do trzech, różnych specjalistów. Jest to pokłosie nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ, co ma na celu m.in. skrócenie kolejek i usprawnienie opieki zdrowotnej.
Do kogo bez skierowania od 17 września?
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje racjonalizację i uelastycznienie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Dzięki zmianom oferta szpitali zostanie lepiej dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych.
Resort wskazuje, że katalog świadczeń ambulatoryjnych, które udzielane są bez skierowania, zostaje uzupełniony o porady psychologa oraz lekarza medycyny sportowej i optometrysty.
Dotychczas niezbędne były skierowania wystawiane przez lekarza rodzinnego, to z kolei opóźniało proces leczenia i diagnozy. Możliwe będzie także wystawianie skierowania do okulisty przez optometrystę.
"Lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych ma sprawić, że diagnostyka i leczenie będzie się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji" - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Jakie zmiany czekają jeszcze na pacjentów?
Resort zdrowia dodaje, że ustawa wprowadza nową kategorię świadczeń gwarantowanych w postaci świadczeń udzielanych w powiatowych centrach zdrowia. Będą one obejmowały świadczenia specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych udzielane w trybie całodobowym oraz transport sanitarny.
Ponadto, jak wskazuje resort - jeśli NFZ się zgodzi, szpitale będą mogły zamienić udzielanie niektórych zakresów świadczeń w trybie pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe, a także, w niektórych przypadkach, zamieniać oddziały szpitalne na zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Ustawa reformująca szpitalnictwo została już podpisana przez prezydenta.