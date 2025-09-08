Do kogo bez skierowania od 17 września?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje racjonalizację i uelastycznienie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Dzięki zmianom oferta szpitali zostanie lepiej dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych.

Resort wskazuje, że katalog świadczeń ambulatoryjnych, które udzielane są bez skierowania, zostaje uzupełniony o porady psychologa oraz lekarza medycyny sportowej i optometrysty.

Dotychczas niezbędne były skierowania wystawiane przez lekarza rodzinnego, to z kolei opóźniało proces leczenia i diagnozy. Możliwe będzie także wystawianie skierowania do okulisty przez optometrystę.

"Lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych ma sprawić, że diagnostyka i leczenie będzie się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji" - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Jakie zmiany czekają jeszcze na pacjentów?

Resort zdrowia dodaje, że ustawa wprowadza nową kategorię świadczeń gwarantowanych w postaci świadczeń udzielanych w powiatowych centrach zdrowia. Będą one obejmowały świadczenia specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych udzielane w trybie całodobowym oraz transport sanitarny.

Ponadto, jak wskazuje resort - jeśli NFZ się zgodzi, szpitale będą mogły zamienić udzielanie niektórych zakresów świadczeń w trybie pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe, a także, w niektórych przypadkach, zamieniać oddziały szpitalne na zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Ustawa reformująca szpitalnictwo została już podpisana przez prezydenta.

