Czym wyróżnia się via ferrata?

"Żelazna droga" to połączenie pieszej wędrówki i wspinaczki. Stalowa lina rozciągnięta wzdłuż trasy pozwala się wpiąć i asekurować przy pomocy lonży. W trudniejszych miejscach zamontowano klamry, drabinki i mosty linowe, dzięki czemu nawet osoby bez doświadczenia alpinistycznego mogą pokonać pionowe ściany.

Pierwsze tego typu szlaki powstały w Dolomitach podczas I wojny światowej - służyły do szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się żołnierzy w wysokogórskim terenie. Dziś pełnią rolę turystycznych atrakcji.

Kto odnajdzie się na ferracie?

To aktywność dla tych, którzy:

• uwielbiają góry, ale chcą czegoś więcej niż tradycyjny trekking,

• szukają bezpiecznej dawki adrenaliny,

• marzą o widokach niedostępnych z klasycznych szlaków.

Via Ferrata - Drachenwand w Austrii 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Niezbędny ekwipunek

Podczas przejścia ferraty sprzęt jest twoją linią życia - tutaj nie ma miejsca na improwizację. Możesz go kupić lub wypożyczyć (w Austrii czy we Włoszech koszt to ok. 15-25 euro dziennie). W podstawowym zestawie znajdziesz:

• Uprząż wspinaczkowa - wygodna i regulowana, by dopasować ją do sylwetki.

• Lonża z absorberem energii - kluczowa dla bezpieczeństwa, przejmuje siłę upadku.

• Kask - chroni przed spadającymi odłamkami skalnymi.

• Rękawiczki - poprawiają chwyt i chronią dłonie.

• Buty podejściowe lub trekkingowe - ze sztywną podeszwą, by dobrze stały na niewielkich stopniach.

Jak przygotować się na wspinaczkę po via ferracie 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Skala trudności - jak czytać oznaczenia?

Najpopularniejsza jest skala austriacka (A-F):

• A - łatwy szlak z elementami asekuracji,

• B - prosta trasa z kilkoma stopniami,

• C - wymagająca siły w rękach i odporności na ekspozycję,

• D - dla doświadczonych, z długimi pionowymi fragmentami,

• E/F - ekstremalne, wyłącznie dla ekspertów.

Początkującym poleca się drogi A i B, które pozwalają oswoić się z wysokością.

Zasady bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać

• Zawsze miej co najmniej jeden karabinek wpięty do liny.

• Na jednym odcinku pomiędzy kotwami powinna przebywać tylko jedna osoba.

• Unikaj ferrat podczas burzy - stalowa lina działa jak piorunochron.

• Kask zakładaj od podejścia pod skałę aż do zejścia.

• Jeśli czujesz, że siły się kończą - zawróć. Lepiej przerwać niż ryzykować.

Najpiękniejsze via ferraty. Miejscówki "rzut beretem" od Polski

• Hohe Wand, Austria: Prawdziwa mekka dla początkujących, godzinę drogi od Wiednia. To wręcz park rozrywki dla ferratowiczów, z dziesiątkami tras o każdej trudności i świetną infrastrukturą.

• Dachstein, Austria: Kolejny klasyk, ale tym razem dla osób z doświadczeniem. Znajdziesz tu wszystko, a słynna "drabina do nieba" (Himmelsleiter) na ferracie Donnerkogel.

• Jezioro Garda, Włochy: Niesamowite połączenie górskiej przygody z zapachem pizzy i kawy. Ferraty prowadzą tu często skalnymi półkami wysoko nad błękitną taflą jeziora. Klimat jest nie do podrobienia.

