Ciągle odczuwasz zmęczenie, boli cię głowa, żołądek, drętwieją nogi i ręce, ale wyniki badań lekarskich niczego nie wykazały? Przyczyną tego typu objawów może być częste przebywanie w pomieszczeniach, gdzie grzyby pleśniowe rozwijają swe królestwo.

Pleśń na ścianach powoduje nie tylko przykry zapach w mieszkaniu. W procesie przemiany materii grzyby wydzielają mikotoksyny, które wdychasz wraz z powietrzem. Już niewielka ich ilość ma negatywny wpływ na organizm.



Częste przebywanie w pomieszczeniach z pleśnią może wywoływać alergie, katar, zapalenie zatok, wysypkę na skórze, podrażnienie oczu, zaburzenia równowagi, zatrucia, choroby wątroby, jelit, nerek. Toksyny wydzielane przez grzyby pleśniowe mogą mieć niekorzystny wpływ na układ nerwowy, płodność oraz zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Dlatego, gdy tylko ją zauważysz, jak najszybciej usuwaj pleśń, a zdrowie przestanie szwankować. Jak pozbyć się grzyba na ścianie?

Jak usunąć pleśń? Soda

Skutecznym sojusznikiem w walce z pleśnią jest soda oczyszczona. Ten produkt spożywczy, który z pewnością masz w swojej kuchni, jest zabójczy dla grzybów. Zmieszaj sodę z szarym mydłem w płynie, tak by powstała gęsta pasta. Następnie wetrzyj ją, z pomocą ścierki lub szczotki, w ścianę i pozostaw na kilka godzin. Na koniec wystarczy umyć powierzchnię. Usunięcie pasty będzie łatwiejsze, jeśli spryskasz ją octem, a następie przetrzesz wilgotną ścierką. Niekiedy zabieg z użyciem sody może wymagać kilkukrotnego powtórzenia, by na dobre pozbyć się grzyba. Z pomocą sody oczyszczonej usuniesz też pleśń z fug.



Naturalne sposoby na pleśń: Ocet

Ocet to kolejny naturalny sposób na pleśń. W tym przypadku najlepiej przelać go do butelki z atomizerem i spryskać ścianę. Następnie poczekaj kilkanaście minut i przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką. W przypadku silnie rozwiniętej grzybni, konieczne może okazać się powtórzenie zabiegu. Jak usunąć pleśń, jeśli soda i ocet zawiodą? Wówczas trzeba sięgnąć po chlor.

Jak pozbyć się grzyba na ścianie? Środki na bazie chloru

Jeśli naturalne sposoby na pleśń okazały się niewystarczające pora sięgnąć po ciężką amunicję. Skutecznymi zabójcami grzybów są środki do czyszczenia toalet na bazie chloru oraz wybielacz do tkanin. Aby pozbyć się pleśni, należy rozcieńczyć preparat w stosunku 1:3, czyli szklankę środka trzeba rozmieszać z dwiema szklankami wody. Następnie szmatką lub gąbką umyj zapleśniałą powierzchnię.

Wybierając środki na bazie chloru do usuwania pleśni na ścianach, należy pamiętać, że mają one działanie wybielające, toteż mogą spowodować plamy na kolorowych ścianach. Dlatego przed usuwaniem pleśni, warto przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.

Przystępując do usuwania pleśni, zakładaj maseczkę ochronną, aby ograniczyć wdychanie mikotoksyn. Pracując ze środkami na bazie chloru, pamiętaj o rękawiczkach, aby chronić dłonie.

Gdy już pozbędziesz się grzybni, należy znaleźć przyczynę jej pojawienia się i zlikwidować ją oraz zawsze dbać o regularne wietrzenie pomieszczeń.