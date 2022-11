Sierść zwierząt bywa uciążliwa - osiada bowiem na wszystkim i ciężko jej się pozbyć. Z mebli czy tapicerki łatwo jest ją usunąć ściereczką bądź odkurzaczem, problem pojawia się jednak w przypadku ubrać czy pościeli. Z pomocą przychodzą domowe sposoby - najtańsze, a jakże skuteczne. Wystarczy wsypać do pralki jeden "magiczny" składnik, by pozbyć się sierści na dobre.

Czytaj także: Suszysz pranie w mieszkaniu? Skutki mogą być opłakane

Reklama

Jak pozbyć się sierści podczas prania? Zastosuj ten specyfik

Sierść pupila ciężko jest usunąć z tekstyliów ręcznie. Nawet rolka do ubrań nie zawsze dokładnie wyłapie wszystkie kłaczki. Sierść szczególnie mocno przyczepia się do naelektryzowanych części garderoby, a w pralce dodatkowo przykleja też do innych rzeczy i do wnętrza bębna. By pozbyć się kłaczków w praniu, wystarczy, że zastosujesz jeden uniwersalny i jakże pomocny przy sprzątaniu produkt - ocet.

Ocet zadziała na tkaniny jak płyn antystatyczny i zmiękczający, a przy okazji pomoże pozbyć się brzydkich zapachów i pozostałości po detergentach. Dodany do prania w niewielkiej ilości, przywróci żywe barwy ubraniom, a przy okazji usunie też bakterie. Ocet można również stosować jako odplamiacz. Twoje rzeczy przestaną się elektryzować i przyciągać sierść, ale też włosy i drobne nitki.

Zobacz też: 7 zaskakujących sposobów na wykorzystanie sierści zwierząt

Zdjęcie Ocet wraz z detergentem pomogą pozbyć się z ubrań sierści ale również uciążliwych plam / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się sierści z ubrań przy pomocy octu?

Wystarczy, że do pojemnika na detergenty dolejesz pół szklanki octu. Wybierz odpowiedni dla tkanin program i uruchom pranie jak zwykle. Nie musisz martwić się, że zapach octu pozostanie długo na twoich ciuchach. Zniweluje go płyn czy proszek do prania, a reszta wywietrzeje także w trakcie suszenia.

Warto wiedzieć, że podczas stosowania triku z octem nie należy dodawać już płynu zmiękczającego. Po wyjęciu z pralki, dokładnie roztrzep rzeczy przed ich rozwieszeniem. Ocet pomoże wypłukać kłaczki z ubrań, a strzepanie ich pozbędzie się ewentualnych resztek. W przypadku sporej ilości sierści lub trudniejszych plam, możesz dodać większość ilość octu.

Zobacz również: Oto największy błąd podczas robienia prania