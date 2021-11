Oto największy błąd podczas robienia prania

Wprawiony w ruch bęben pralki wykonuje obroty w jedną i drugą stronę, mieszając tkaniny, co pozwala na pozbycie się zabrudzeń. Ponadto użyte środki piorące mają za zadanie pozostawić intensywny zapach i pomóc pozbyć się silnych plam.

Okazuje się, że dość często przesadzamy z ilością środka piorącego. Zbyt duża ilość proszku lub płynu do prania spowoduje, że wytworzy się nadmiar piany.



To wcale nie sprawi, że wyjmiemy z pralki czystsze ubrania. Będą za to przesiąknięte środkiem piorącym i wręcz nieprzyjemne w dotyku. W takim przypadku będzie konieczne uruchomienie kolejnego płukania, by pozbyć się nadmiaru detergentu z ubrań.



Kolejnym błędem, o którym warto wspomnieć, jest za dużo ubrań włożonych do bębna. Zdarza się czasami tak, że zabraknie nam czasu na nastawienie prania lub po prostu o tym zapomnimy. Przeładowanie bębna nie jest dobrym pomysłem. Istnieje ryzyko, że zabrudzenia nie zostaną w pełni usunięte.

