Białe trampki to jedne z tych dodatków, o których mówi się, że "każda kobieta powinna mieć je w swojej szafie". Nic dziwnego - ich cena nie jest wygórowana, a prosty, ponadczasowy fason sprawia, że można nosić je do niemal każdej stylizacji. Białe trampki czy tenisówki świetnie komponują się zarówno z jeansowymi szortami, jak i romantyczną sukienką, czy eleganckim garniturem.

Białe trampki mają jednak pewien mankament... szybko przestają być białe. Kurz, deszcz, błoto i szereg innych czynników, z którymi mają kontakt podczas codziennego użytkowania sprawiają, że już po kilku dniach od nabycia śnieżnobiałe trampki stają się mało estetycznym, przybrudzonym obuwiem.

Na szczęście zabrudzenia na trampkach i tenisówkach można łatwo usunąć. Oto kilka sprawdzonych sposobów, które pozwolą przywrócić biel wiosennemu obuwiu.

Jak przywrócić trampkom biel: woda i mydło

Ten sposób jest tak oczywisty, że trudno nazwać go trikiem. Brudne białe buty należy po prostu wyczyścić, przy użyciu ciepłej wody oraz odrobiny mydła czy płynu do naczyń.

Obuwia nie należy zamaczać w całości - zabrudzenia usuwamy szmatką, zamoczoną w roztworze mydła lub detergentu.

Jak wyczyścić białe buty: soda oczyszczona i sok z cytryny

Bezpiecznym sposobem na wyczyszczenie białych trampek lub tenisówek jest również użycie sody oczyszczonej lub soku z cytryny. W przypadku tego triku postępujemy tak samo, jak w przypadku wody z mydłem. Do ciepłej wody wsypujemy trzy łyżeczki sody oczyszczonej lub kilka łyżek soku z cytryny. Następnie zamoczoną w roztworze szmatką lub gąbka przecieramy zabrudzenia na butach.

Co ciekawe, soda oczyszczona i sok z cytryny powinny poradzić sobie również z żółtymi plamami i naciekami na białych butach.

Jak przywrócić butom biel: Pasta do zębów

Sprawdzonym domowym sposobem na przywrócenie butom białego koloru jest pasta do zębów. Wystarczy nałożyć odrobinę specyfiku na starą szczoteczkę do zębów i pocierać zabrudzone miejsca. Nacieki i zabrudzenia powinny szybko zniknąć. Po zakończeniu czyszczenia buty warto przetrzeć wilgotną szmatką, by pozbyć się resztek pasty.

Jak wyczyścić białe buty: Czy tenisówki można prać w pralce?

Choć istnieją zwolennicy prania butów w pralce, tę metodę trudno nazwać bezpieczną. W wyniku działania wysokiej temperatury, zanurzenia w wodzie i szybkich ruchów bębna, podczas prania mechanicznego może dojść do uszkodzenia obuwia. Jeśli więc zależy ci na twoich ulubionych białych trampkach lub tenisówkach, lepiej powstrzymaj się od wkładania ich do pralki.

W pralce można za to z powodzeniem wyprać sznurówki - śnieżnobiałe wiązania na pewno dodadzą obuwiu świeżego wyglądu.