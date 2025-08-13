Dlaczego czosnek w kiszonych ogórkach zmienia kolor?

Zazwyczaj zmiana koloru produktu spożywczego na zielony oznacza jego zepsucie się. Na szczęście w przypadku czosnku użytego do kiszenia ogórków to naturalny proces, który jest efektem reakcji chemicznych zachodzących podczas kiszenia. Czosnek zawiera związki siarki (m.in. allinę), które w kontakcie z kwasem mlekowym wytwarzanym w procesie fermentacji barwią miąższ na zielono lub niebiesko. Efekt występuje zwłaszcza w przypadku młodego czosnku, a także gdy do ogórków dodaje się ocet lub cebulę.

Czy niebieski lub zielony czosnek w ogórkach jest bezpieczny do spożycia?

Czosnek z ogórków kiszonych jest równie zdrowy jak świeży - nawet pomimo zmienionej barwy. Zachowuje wiele korzyści zdrowotnych, a do tego jest wzbogacony o cenne dla flory jelitowej probiotyki. Znajdziemy w nim substancje bioaktywne i silne przeciwutleniacze, które redukują stany zapalne w organizmie. Czosnek z kiszonych ogórków stymuluje odporność, działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo i reguluje poziom cukru we krwi. Jest szczególnie cenny dla zdrowia serca - pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i reguluje ciśnienie tętnicze. W ten sposób zmniejsza ryzyko miażdżycy i innych poważnych schorzeń. Wspiera też pracę wątroby i pomaga oczyszczać organizm z toksyn. Pobudza również wydzielanie żółci i soków trawiennych, dzięki czemu przyspiesza metabolizm i łagodzi dolegliwości trawienne.

Niebieski czosnek w kiszonych ogórkach? To naturalna reakcja chemiczna antaresns 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać czosnek z kiszonych ogórków?

Czosnek z kiszonych ogórków warto jeść nie tylko ze względów zdrowotnych, ale też smakowych. W procesie fermentacji staje się lekko pikantny i zyskuje nieco kwaśny posmak. Dzięki temu idealnie nadaje się jako dodatek do sosów na bazie jogurtu, past kanapkowych, surówek i sałatek. Posiekany na drobno lub zmielony praską będzie się dobrze komponował z wytrawnym farszem do pierogów czy naleśników. Nada się także jako składnik marynaty do mięs czy ryb.

Nie tylko ogórki, kisić można wszystko. I to dla własnego dobra Polsat Polsat