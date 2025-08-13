Dlaczego warto założyć w oknach moskitiery?

Moskitiery, czyli specjalne siatki montowane np. w oknach, to skuteczny sposób na ochronę przed owadami wlatującymi do pomieszczeń. Moskitiery stanowią barierę dla owadów, ale zapewniają również cyrkulację świeżego powietrza.

Moskitiery są szczególnie przydatne w okresie wiosenno-letnim, kiedy aktywność owadów jest największa. Jeśli nie chcesz denerwować się bzyczącymi nad uchem komarami, gdy właśnie kładziesz się spać, być może zainstalowanie moskitiery w oknie rozwiąże ten irytujący problem.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów takich siatek i można je montować również m.in. na drzwi balkonowe, w altanach czy namiotach ogrodowych.

Jak czyścić moskitiery?

Regularne czyszczenie moskitiery to nie tylko kwestia estetyki, ale i funkcjonalności takiego urządzenia. Należy pamiętać, że na moskitierach gromadzi się kurz, pył, owady i inne zanieczyszczenia, co negatywnie wpływa na cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Nagromadzenie różnego rodzaju zanieczyszczeń na moskitierach może także osłabiać strukturę siatki, zwłaszcza gdy jest ona wykonana z delikatnych materiałów.

W przypadku czyszczenia moskitiery ramkowej powinniśmy zachować ostrożność, by nie uszkodzić samej konstrukcji oraz delikatnej siatki. Moskitierę należy zdemontować z okna i jej powierzchnię oczyścić np. odkurzaczem z miękką końcówką, szczotki z miękkim włosiem lub czystym pędzlem malarskim z miękkim włosiem.

Kolejny krok to przygotowanie detergentu czyszczącego. Wystarczy, że do miski z ciepłą wodą wlejemy odrobinę płynu do mycia naczyń. W takim roztworze zwilżamy czystą szmatkę i pozbywamy się z niej nadmiaru wody, a następnie delikatnie czyścimy moskitierę z każdej strony. Jeśli mamy do czynienia z większymi zabrudzeniami, sięgnijmy po czystą szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem.

Na koniec nadmiar detergentów należy usunąć za pomocą czystej wody lub czystej szmatki. Moskitierę najlepiej suszyć na świeżym powietrzu, ale bez wystawiania jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Drugi rodzaj ochrony przed owadami to moskitiery rolowane. W tym przypadku czyszczenia wymaga nie tylko sama siatka, ale bardzo często również mechanizm do opuszczania lub podnoszenia moskitiery.

Moskitierę zdejmujemy z okna i rozwijamy na całą jej długość. Jeśli moskitiera się zwija, powinnyśmy poprosić drugą osobę o pomoc. Czyszczenie i suszenie moskitiery rolowanej przebiega identycznie, jak w przypadku moskitiery ramkowej.

Moskitiera to doskonały sposób na zbudowanie bariery ochronnej przed owadami 123RF/PICSEL

Jak często czyścić moskitiery?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak często czyścić moskitiery, bowiem wszystko zależy od tego, czy siatki szybko ulegają zabrudzeniom. Przyjęło się, że moskitiery powinno się czyścić przynajmniej raz na pół roku, jeśli mieszkamy w miejscu o stosunkowo wysokim zanieczyszczeniu powietrza lub intensywnym pyleniu roślin. Moskitiery warto dokładnie wyczyścić na początku lub na końcu okresu letniego.

