Dlaczego srebrna biżuteria traci swój blask?

Ciemnienie srebra to naturalny proces chemiczny, a nie oznaka niskiej jakości kruszcu. Głównym winowajcą jest siarka i jej związki, które znajdują się w powietrzu. Wchodząc w reakcję ze srebrem, tworzą na jego powierzchni ciemny osad, czyli siarczek srebra, co nazywamy procesem oksydacji. Proces ten mogą przyspieszać również inne czynniki. Codzienny kontakt z naszą skórą, a co za tym idzie z potem, ma na to wpływ. Dodatkowo, kosmetyki takie jak perfumy, balsamy czy nawet niektóre leki mogą intensyfikować proces czernienia. Wilgoć również nie jest sprzymierzeńcem srebra, dlatego warto pamiętać o zdejmowaniu biżuterii przed kąpielą czy sprzątaniem.

Jak wyczyścić srebro i na co uważać?

Zanim przystąpisz do czyszczenia, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach, aby nie uszkodzić swoich cennych drobiazgów. Przede wszystkim, bądź delikatna. Do polerowania używaj miękkich, bawełnianych lub flanelowych ściereczek. Unikaj szorstkich materiałów, które mogłyby porysować delikatną powierzchnię biżuterii. Jeśli nie masz pewności, jak dany środek wpłynie na twoje błyskotki, zawsze warto przeprowadzić test na małym, niewidocznym fragmencie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi, perłami czy bursztynami. Niektóre domowe roztwory mogą je trwale uszkodzić, dlatego w ich przypadku najbezpieczniej jest skorzystać z profesjonalnych płynów jubilerskich lub specjalnych ściereczek do czyszczenia srebra.

Kąpiel w folii aluminiowej i sodzie

To jedna z najpopularniejszych i najbardziej efektownych domowych metod na przywrócenie srebru blasku. Wykorzystuje prostą reakcję chemiczną, która "ściąga" ciemny osad z biżuterii.

Jak to zrobić?

1.Przygotuj szklaną lub ceramiczną miseczkę i wyłóż jej dno folią aluminiową, błyszczącą stroną do góry.

2.Umieść w miseczce swoją srebrną biżuterię.

3.Posyp biżuterię łyżeczką sody oczyszczonej (alternatywnie można użyć soli kuchennej).

4.Całość zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą i pozostaw na kilkanaście minut, a w przypadku silniejszych zabrudzeń nawet na kilka godzin.

5.Po tym czasie ostrożnie wyjmij biżuterię, opłucz ją pod bieżącą wodą i delikatnie osusz miękką ściereczką. Efekt powinien być natychmiastowy!

Czyszczenie srebra pastą do zębów

Metoda z pastą do zębów jest równie znana, co kontrowersyjna. Choć wiele osób ją poleca ze względu na prostotę, warto podchodzić do niej z dużą ostrożnością. Niektóre pasty zawierają drobinki ścierne, które mogą trwale porysować i zmatowić powierzchnię srebra.

Jeśli chcesz spróbować, pamiętaj:

1.Użyj absolutnie gładkiej, białej pasty, bez żadnych granulek czy właściwości wybielających.

2.Nałóż niewielką ilość pasty na miękką szczoteczkę do zębów (najlepiej dziecięcą) lub ściereczkę.

3.Bardzo delikatnie pocieraj biżuterię przez kilka chwil.

4.Dokładnie spłucz pastę pod bieżącą wodą i wypoleruj przedmiot do sucha.

Oczyszczający roztwór z solą i octem

Ocet, podobnie jak soda, to wszechstronny środek czyszczący, który znajdziemy w każdej kuchni. Jego kwasowe właściwości pomagają w rozpuszczeniu ciemnego nalotu na srebrze.

Jak przygotować roztwór?

1.W szklanym naczyniu wymieszaj litr ciepłej wody z jedną łyżką octu i jedną łyżką sody oczyszczonej. Inna wersja przepisu sugeruje mieszankę połowy szklanki octu i szklanki wody.

2.W tak przygotowanej miksturze zanurz srebrną biżuterię na około 15-30 minut.

3.Po wyjęciu błyskotek dokładnie je opłucz i osusz, polerując miękką tkaniną. Ta metoda pozwala szybko odświeżyć i wyraźnie rozjaśnić metal.

