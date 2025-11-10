Jakich odpadów nie przyjmie PSZOK? Uważaj, bo wrócisz z pełnymi workami do domu
Choć zdecydowaną większość odpadów i śmieci możemy segregować w domu, to zdarzają się takie, które musimy oddać do PSZOK-u. Tu może nas jednak spotkać niemiła niespodzianka - są odpady, których PSZOK nie przyjmie!
PSZOK: Co musisz wiedzieć?
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady, których nie można wyrzucić do kolorowych pojemników. Każda gmina ma obowiązek utworzenia takiego punktu, do którego przynosić możemy:
- elektrośmieci,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane,
- chemikalia,
- zużyte opony,
- odpady zielone,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie.
WAŻNE: PSZOK-i są przeznaczone dla mieszkańców, którzy oddają odpady komunalne. Działalność gospodarcza i rolna nie może korzystać z PSZOK-ów.
Odpady należy samodzielnie posegregować i dostarczyć do punktu własnym transportem. Za oddawanie odpadów do PSZOK-u nie pobiera się dodatkowych opłat.
Jakich odpadów nie oddasz do PSZOK-u?
Nie wszyscy wiedzą, że w PSZOK-u możemy spotkać się z odmową przyjęcia niektórych śmieci. Może to wynikać np. z limitów wagowych i dotyczy:
- opon,
- odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów zielonych (części roślin pochodzących z pielęgnacji podwórka lub ogrodu),
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
To jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że PSZOK-i nie przyjmują również:
- odpadów zmieszanych,
- odpadów, których nie da się zidentyfikować (np. groźnych substancji chemicznych),
- odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i wszystkich, które nie są komunalne,
- odpadów w cieknących i nieszczelnych opakowaniach.
Czasem możemy się też spotkać z odmową przyjęcia bioodpadów, szczególnie jeśli zadeklarowaliśmy wcześniej, że będziemy je kompostować.
