Spis treści: Jak wyczyścić kratkę wentylacyjną? Trudne zabrudzenia? Zrobisz to w mig Trudny brud, łatwa czyszczenie kratki wentylacyjnej Dlaczego trzeba czyścić kratkę wentylacyjną?

Jak wyczyścić kratkę wentylacyjną?

Czyszczenie kratki wentylacyjnej trudne nie jest, ale jeśli będziemy opieszali w działaniu, to z każdym tygodniem będzie nam tylko trudniej. Jak to robić? Zazwyczaj połączyć to z cyklicznym sprzątaniem kuchni i łazienki. Nie musimy nawet jej odkręcać: wystarczy wziąć drabinę albo solidny taboret i przetrzeć ją, ale dostosować metodę do poziomu zabrudzenia. Czasami wystarczy nawet miotełka do kurzu, ale czasami jednak trzeba ją przetrzeć wilgotną szmatką z delikatnym detergentem (np. szarym mydłem albo płynem do mycia naczyń).

Trudne zabrudzenia? Zrobisz to w mig

Kratka wentylacyjna czasem jest tylko zakurzona OLEG MALYSHEV 123RF/PICSEL

Co zrobić w sytuacji, kiedy kratka wentylacyjna jest bardzo zabrudzona? Tutaj przecieranie nie zawsze pomoże: najlepiej ją zdemontować. W jaki sposób? Zazwyczaj jest zamontowana na zatrzaski, które trzeba delikatnie podważyć, ale czasem po prostu jest włożona w obudowa albo przykręcona śrubami.

Jeśli już udało nam się ją wyciągnąć, czas zabrać się za czyszczenie. Najlepiej ją wyszorować za pomocą szczotki albo gąbki z dodatkiem detergentu. Jeśli zaś osadził się na kratce tłusty brud, pomoże namoczenie elementu w misce z ciepłą wodą.

Trudny brud, łatwa czyszczenie kratki wentylacyjnej

Tabletka do zmywarek rozpuszcza brud, także ten na kratce wentylacyjnej Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Tłusty brud albo bardzo uporczywe osady nie chcą odpuścić, czas się z nimi szybko rozprawić. Nie trzeba od razu sięgać po silne i żrące środki: wystarczy wypróbować to, co mamy pod ręką, a skuteczność nas zaskoczy. Czym wyczyścić kratkę wentylacyjną?

Tabletka do zmywarki: wystarczy wziąć jedną i wrzucić do miski z ciepłą wodą, a w mieszance umieścić kratę wentylacyjną. Po kilkunastu minutach wystarczy element przetrzeć gąbką.

Ocet : niezastąpiony środek czyszczący - wystarczy przygotować roztwór z wodą w stosunku 1:1 i moczyć w nim kratkę wentylacyjną, a później - podobnie jak w przypadku patentu z tabletką, wyczyścić za pomocą gąbki.

Soda oczyszczona - tutaj wystarczy przygotować pastę: wysypać proszek do miseczki i dodać niewielką ilość wody cały czas mieszając, aby powstała gęsta pasta. Teraz trzeba ją nanieść i czyścić dokładnie kratkę wentylacyjną.

Niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy, kratkę wentylacyjną przed instalacją na swoje miejsce trzeba dokładnie wysuszyć.

Dlaczego trzeba czyścić kratkę wentylacyjną?

Prawidłowo działająca wentylacja jest kluczowa. Kratki muszą być czyste 123RF/PICSEL

Jeśli komuś wydaje się, że brudna kratka wentylacyjna to problem wyłącznie estetyczny, jest w grubym błędzie. Co prawda, najczęściej powoduje to, że w łazience jest więcej brudu, kurzu oraz wilgoci, a w kuchni osadza się więcej tłuszczu na meblach. Okazuje się, że to pociąga za sobą większe konsekwencje: wilgoć sprzyja tworzeniu się pleśni, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. W wypadku, gdy mamy piecyk gazowy, a wentylacja nie działa jak należy, może dojść do zatrucia czadem, co zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale także życiu.

Poznaj sprawdzone triki na sprzątanie i porządkowanie przestrzeni bez stresu. Od praktycznych porad po szybkie metody na czysty i przytulny dom. Więcej wskazówek znajdziesz na kobieta.interia.pl/porady

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL