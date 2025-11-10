Spis treści: Napar z wrzosu - mało znany sposób na raumatyzm i infekcje nerek Jak przygotować herbatę z wrzosu? Wystarczą dwa składniki Właściwości zdrowotne herbatki wrzosowej

Napar z wrzosu - mało znany sposób na raumatyzm i infekcje nerek

Wrzos jest niekwestionowanym symbolem jesieni, ale mało kto wie, że ma również szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie.

Kwiaty wrzosu zwyczajnego (Calluna vulgaris) są źródłem cennych związków - garbników, flawonoidów i kwasów organicznych - które pomagają oczyścić organizm i wspierają układ moczowy.

Napar z wrzosu działa moczopędnie, przeciwzapalnie i detoksykująco, pomagając usuwać z organizmu nadmiar toksyn. Dzięki temu polecany jest osobom cierpiącym na dnę moczanową, reumatyzm czy infekcje nerek. Regularne picie herbatki wrzosowej wspomaga także układ krążenia i poprawia kondycję skóry.

Jak przygotować herbatę z wrzosu? Wystarczą dwa składniki

Domowy napar z wrzosu można zrobić zarówno ze świeżych, jak i suszonych kwiatów. W przypadku tych drugich pamiętajmy, że suszenie wrzosu powinno odbywać się w przewiewnym, ciepłym miejscu, z dala od słońca - tylko wtedy roślina zachowa swoje cenne właściwości. Kwiaty najlepiej zbierać z dala od dróg i miast, by uniknąć zanieczyszczeń.

Do przygotowania naparu wystarczą łyżeczka kwiatów i szklanka wrzątku - zioła należy zalać gorącą wodą, przykryć i parzyć około 15 minut.

Napar warto pić 2-3 razy dziennie, najlepiej między posiłkami.

Jesienne wrzosy warto ususzyć 123RF/PICSEL

Właściwości zdrowotne herbatki wrzosowej

Napar z wrzosu nie tylko wspiera pracę nerek i pęcherza, ale także pomaga przy stanach zapalnych skóry, problemach z trawieniem i przeziębieniu.

Zawarta w kwiatach kwercetyna wzmacnia naczynia krwionośne i obniża poziom "złego" cholesterolu, a arbutyna działa rozjaśniająco i przeciwbakteryjnie, dzięki czemu wrzos znajduje też zastosowanie w kosmetyce.

Herbatka wrzosowa działa moczopędnie, przeciwobrzękowo i łagodnie uspokajająco, wspierając oczyszczanie organizmu z toksyn i nadmiaru kwasu moczowego. W ziołolecznictwie napar ten stosuje się również jako środek wspomagający przy reumatyzmie, obrzękach czy infekcjach dróg moczowych.

