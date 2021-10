Jak wyczyścić żaluzje? Oto kilka sposobów

Jak wyczyścić żaluzje?

Zanim rozpoczniemy czyszczenie rolet i żaluzji warto ocenić stan zabrudzenia. Od tego zależą dalsze prace oraz wybór potrzebnych produktów.



W sytuacji, gdy osłony okienne są jedynie pokryte kurzem, to przyda się sucha ściereczka. Jeśli jednak oprócz kurzu widać np. zacieki, to warto sięgnąć nie tylko po ściereczki, ale także płyn do mycia oraz gąbkę i środek nabłyszczający. W takim przypadku żaluzje najpierw należy dokładnie odkurzyć. Czyszczenie ich na mokro może tylko doprowadzić do rozmazania kurzu i powstania kolejnych zabrudzeń, które ciężko usunąć.



Oprócz tego, że stan zabrudzenia wpływa na wybór produktów czyszczących, to istotny jest również materiał, z którego są wykonane osłony okienne.



Żaluzje z PCV lub tworzyw sztucznych można w prosty sposób umyć za pomocą ciepłej wody oraz płynu do mycia naczyń. Należy pamiętać, by po wszystkim przetrzeć je dokładnie suchą ściereczką.



Zdjęcie Do czyszczenia drewnianych żaluzji przyda się także środek nabłyszczający / 123RF/PICSEL

Jeśli żaluzje są wykonane z aluminium, to ich czyszczenie opiera się na odkurzeniu ora przetarciu suchą, flanelową ściereczką. Użycie wody wiązałoby się ze zmatowieniem aluminium.



Czyścić na sucho najlepiej także żaluzje drewniane. W tym przypadku przyda się także środek nabłyszczający. Jeśli jednak zabrudzenia wymagają wyczyszczenia ich na mokro, to można sięgnąć po letnią wodę i płyn do mycia drewna. Przed nałożeniem środka nabłyszczającego żaluzje należy dokładnie osuszyć.



Żaluzje skórzane zaleca się czyścić na sucho, natomiast bambusowe najpierw należy dokładnie oczyścić z kurzu, a następnie przetrzeć na mokro.



Jeśli zdecydowaliśmy się na rolety zamiast żaluzji, to je również można przetrzeć mokrą ściereczką. Należy pamiętać, by pozostawić je rozwinięte do momentu całkowitego wyschnięcia.

W przypadku rolet rzymskich czyszczenie jest jeszcze prostsze. Można je po prostu wyprać. Sposób prania jest uzależniony od materiału, z którego są wykonane.

