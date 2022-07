Spis treści: 01 Jak wyczyścić złotą biżuterię?

02 Domowe sposoby na wyczyszczenie złota za mniej niż dwa złote

Jak wyczyścić złotą biżuterię?

Kobiety uwielbiają złotą biżuterię i zakładają ją nie tylko na wieczorne wyjścia, ale także noszą ją na co dzień. Częstym zjawiskiem jest pojawianie się na niej nieestetycznego nalotu. To tzw. patyna, która przyjmuje kolor jasnozielony, brunatny lub szary.

Wpływ ma na to wiele czynników m.in. wilgoć i ekspozycja na promienie słoneczne, ale także aplikacja kremów i balsamów oraz wykonywanie domowych obowiązków, podczas których wykorzystywane są detergenty. Poza tym złota biżuteria jest narażona na wszelkie zabrudzenia, które chowają się w jej zakamarkach. Wbrew pozorom złotą biżuterię można wyczyścić w prosty sposób.

Chcąc się pozbyć patyny ze złota, trzeba jednak pamiętać, by unikać wszelkich przedmiotów, które mogą porysować powłokę biżuterii i ją zniszczyć. Czyszczenie powinno być ostrożne i delikatne.

Zdjęcie Za pomocą płynu do naczyń lub mydła można pozbyć się nalotu z ulubionej biżuterii / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na wyczyszczenie złota za mniej niż dwa złote

Jednym ze sposobów na przywrócenie biżuterii dawnego blasku jest wyczyszczenie jej za pomocą sody oczyszczonej. Wystarczy wymieszać biały proszek z wodą tak, by powstała gęsta pasta. Następnie należy nałożyć ją na złoto na mniej więcej 15-20 minut. Po tym czasie wszystko trzeba usunąć. Najlepiej w tym celu użyć delikatnej szczoteczki, a następnie dokładnie wypolerować. Z wodą można wymieszać także proszek do pieczenia. Tak powstała pasta również będzie pomocna.

Kolejna metoda zakłada użycie soku z cytryny. Za jego pomocą można pozbyć się nalotu z ulubionej biżuterii. Wystarczy zanurzyć ją w soku, a po kilkunastu minutach będzie błyszczeć jak nowa. Później trzeba jedynie wypłukać złoto w letniej wodzie, osuszyć i gotowe.

Innym tanim sposobem na wyczyszczenie złota jest wykorzystanie płynu do naczyń lub mydła. Wystarczy dodać wodę i w tak przygotowanym roztworze zanurzyć biżuterię. Po kilkunastu minutach, podobnie jak w przypadku soku z cytryny, złoto trzeba wytrzeć, a następnie wypolerować.

