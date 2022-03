Na sklepowych półkach znajdziemy najróżniejsze środki czystości. Detergenty mają jednak to do siebie, że w większości opierają się na dość agresywnych i na pewno mało ekologicznych substancjach chemicznych.

Nic więc dziwnego, że coraz chętniej sięgamy po domowe, bezpieczne i przyjazne naturze rozwiązania. Samodzielnie przygotowane mikstury na bazie artykułów spożywczych wcale nie są mniej skuteczne.

Zobacz również: Jak pozbyć się zapachu stęchlizny z ubrań?

Reklama

Doskonałym przykładem jest ta mieszanka, którą z łatwością stworzysz we własnej kuchni. Dzięki niej pozbędziesz się kamienia z czajnika. Charakterystyczny biały osad powstaje, gdy wodorowęglany wapnia i magnezu podczas gotowania wody przekształcają się w węglany. To właśnie one tworzą twardą skorupę na dnie i ściankach naczynia.

Kwasek cytrynowy na kamień w czajniku

Jednym z najpopularniejszych babcinych sposobów na pozbycie się kamienia z czajnika jest zalewa na bazie kwasku cytrynowego. Wystarczy wlać do naczynia wodę i dosypać sześć łyżeczek sproszkowanego kwasku. Po kilku godzinach należy wylać miksturę, przepłukać czajnik, zagotować czystą wodę i ją też odlać.

Zobacz również: Jak usunąć plamy z deski sedesowej?

Zdjęcie Zwolennicy naturalnych środków czystości doceniają wszechstronne zastosowanie octu / 123RF/PICSEL

Odkamienianie czajnika octem

Wielu zwolenników ma także domowy płyn do odkamieniania na bazie octu. Jest równie skuteczny, ale nie wszystkim będzie odpowiadał jego mocny zapach. Do czajnika wlewamy wodę, jednak nie napełniamy go do pełna. Należy zostawić miejsce na szklankę octu. Powstałą w ten sposób miksturę zagotowujemy i postępujemy jak w przypadku kwasku cytrynowego.

Czasami zabieg będzie wymagał powtórzenia, jednak domowe sposoby odkamieniania czajnika mają dwie podstawowe zalety – są tanie i bezpieczne dla zdrowia.

Zobacz również: Jak szybko ugotować ziemniaki? Ten sposób to prawdziwy hit!