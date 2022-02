Skórki mandarynek: Uniwersalny odświeżacz powietrza

Rozłożone blisko ciepłego kaloryfera sprawiają, że w pomieszczeniu od razu robi się przyjemniej. Cytrusowe nuty orzeźwiają i poprawiają samopoczucie. Przynoszą ukojenie zszarganym nerwom i pomagają się zrelaksować.

Warto wykorzystać je również do neutralizowania przykrego zapachu. Sprawdzą się przynajmniej w trzech przypadkach:

- w lodówce, w której przenikające się aromaty różnych produktów mogą stać się trudne do zniesienia. Wystarczy ułożyć skórki mandarynek na jednej z dolnych półek, by otwieranie lodówki stało się przyjemniejsze;

- w szafie z ubraniami (zwłaszcza wierzchnimi) i w torbie sportowej, która zdążyła przesiąknąć nieprzyjemną wonią spoconych ubrań. Wystarczy zapakować skórki w mały lniany lub płócienny woreczek i umieścić go w szafie lub w torbie, którą zabieramy na treningi;

- w koszu na śmieci. Ten rzadko roztacza przyjemną woń. Wystarczy wyłożyć dno pojemnika skórkami mandarynek - wchłoną zapach odpadków.

Skórki mandarynek i cynamon: Spa dla zmysłów

Aura kaprysi. Czasami bywa za ciepło na włączanie ogrzewania, a kiedy indziej za zimno na otwieranie okien. Czujesz, że warto byłoby wprowadzić do mieszkania trochę orzeźwienia? Mamy sprawdzony sposób na mandarynkowy odświeżacz powietrza.

Potrzebne będą:

- dwie łyżki octu jabłkowego,

- dwie laski cynamonu,

- skórki z 4-5 mandarynek.

Zalej wszystko litrem wody z kranu i gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu, aż zacznie wrzeć. Zdejmij pokrywkę. Pozostaw garnek na ciepłej płycie lub palniku i ciesz się pięknym aromatem w całym mieszkaniu.

Zdjęcie Dzięki mandarynkowemu aromatowi mole i mrówki spożywcze przestaną żerować na naszym jedzeniu / 123RF/PICSEL

Skórki mandarynek do mycia naczyń

Widzisz, że naczynia po wyjęciu ze zmywarki są niby czyste, ale wciąż pokrywa je osad z detergentu? Wrzuć kilka skórek z mandarynek do zmywarki, a następnym razem wyjmiesz lśniące i pozbawione plam talerze czy szklanki.

Zmywasz ręcznie? Użyj skórek po obraniu mandarynek do usunięcia tłustych plam z talerzy, a także czyszczenia garnków, patelni czy gęsiarki. Później umyj je płynem do naczyń. Będą lśnić czystością, a ty nie będziesz wyrzucać gąbki po szorowaniu jednej patelni.

Skórki mandarynek usuwają osad z herbaty

Widzisz nieestetyczny osad po herbacie na swoim ulubionym kubku? Zanim go umyjesz, natrzyj wnętrze skórką, zaraz po obraniu mandarynki, a dopiero później umyj naczynie. Kubek odzyska dawny blask, a herbata będzie smakowała jeszcze lepiej.

Skórki mandarynek do czyszczenia deski kuchennej

Deska do krojenia wymaga nie tylko starannego mycia po każdym użyciu, ale - raz na jakiś czas - również dezynfekcji. W tej roli dobrze sprawdzi się sól i skórki mandarynek. Umytą i osuszoną deskę posyp obficie solą, a następnie przetrzyj skórką. Po ponownym umyciu i osuszeniu deska będzie gotowa do użycia.

Warto pilnować, by deska, na której kroimy warzywa nie została użyta do rozdrabniania mięs. Dobrze wyposażyć kuchnię w kilka sztuk, tak aby każda grupa produktów (warzywa, mięso, pieczywo) miała swoją, przypisaną deskę do krojenia.

Zdjęcie Dla wielu z nas skórki owoców to odpad, ale doświadczone gospodynie potrafią je wykorzystać / 123RF/PICSEL

Skórki mandarynek odstraszają mrówki i mole spożywcze

Zapach, który nam sprawia przyjemność, potrafi być wyjątkowo przykry dla intruzów, którzy wpraszają się do kuchennych szafek i zakamarków. Widzisz, że mrówki i mole spożywcze rozgościły się u ciebie na dobre? Walka z nimi wymaga konsekwencji i cierpliwości, a jednym ze skutecznych sposobów mogą okazać się właśnie skórki mandarynek.

Rozłóż je w pobliżu futryn i ram okiennych, a mrówkom przestanie się podobać w twojej kuchni. Widzisz mole? Ten przeciwnik wymaga zazwyczaj bardziej radykalnych kroków. Pozbądź się zainfekowanych ich larwami produktów, dokładnie wyszoruj szafki kuchenne i włóż do nich obierki z mandarynek. To dla moli wyjątkowo przykra woń.

Kochasz koty, ale lubisz też swoje meble? Nie wyrzucaj skórek mandarynek

Również dla kotów zapach mandarynkowej skórki nie jest przyjemny. Nie chcesz, by twój pupil siedział na stole czy ostrzył pazurki na twojej ulubionej komodzie? Przetrzyj meble wewnętrzną stroną skórki mandarynek. Ten prosty zabieg pozwoli oznaczyć twoje terytorium. Kot będzie go unikał.

