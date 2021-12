Czy należy myć mandarynki i pomarańcze?

Porady

Pomarańcze, grejpfruty i mandarynki to jedne z najpopularniejszych zimowych owoców. Dodajemy je do gorącej herbaty, grzańca, ciast i sałatek, przystrajamy nimi świąteczne stroiki. Ponieważ są to owoce z grubą skórką, to wydaje się nam, że nie ma potrzeby ich myć. Czy jest tak jednak w rzeczywistości?

Zdjęcie Cytrusy należy myć, by pozbyć się z nich szkodliwych substancji / 123RF/PICSEL