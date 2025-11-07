Spis treści: Resztki jedzenia na blasze? Czas się z nimi rozprawić Trudne zabrudzenia: szybko doczyścimy blachy Tłusta blacha: ją też można wyczyścić szybko

Resztki jedzenia na blasze? Czas się z nimi rozprawić

Przypalone resztki jedzenia mogą wydawać się trudne do usunięcia, ale trzeba się ich pozbyć, zanim zaczniemy przygotowywać świąteczne wypieki. Jak doczyścić blachy do pieczenia? Czasami nie trzeba się męczyć: wystarczy jedynie przetrzeć je wilgotną gąbką z płynem do mycia naczyń, a później porządnie opłukać.

Blachy do pieczenia są bardzo brudne, a resztki nie chcą odejść od powierzchni? Zacznijmy od metod najłatwiejszych i najbardziej oczywistych: wystarczy namoczyć wnętrze formy ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i odczekać kilkadziesiąt minut. Po takiej akcji czyszczenie blachy do ciasta powinno pójść jak z płatka.

Ważne jest to, również, z jakich przyrządów korzystamy w trakcie czyszczenia blach i foremek. Najlepiej - oczywiście - sprawdzi się gąbka. W ten sposób doprowadzimy do należytego stanu formy metalowe, ewentualnie możemy skorzystać z druciaka. Niestety, taka myjka może rysować powierzchnie, dlatego lepiej z niej zrezygnować, jeśli blacha pokryta jest nieprzywierającą powłoką albo w domowym inwentarzu mamy formy silikonowe.

Trudne zabrudzenia: szybko doczyścimy blachy

Blachy do pieczenia ciast mają mnóstwo zakamarków Piotr Wytrazek 123RF/PICSEL

Jeśli pomimo naszych starań, namoczenie nie zdało egzaminu, formy do ciasta nie musimy wyrzucać. Zanim sięgniemy po środki chemiczne, sprawdźmy domowe i ekologiczne rozwiązania, które również mogą pomóc uporać się z brudem. Czas je poznać.

Ocet - nie jest to zaskoczeniem, że ocet pomaga doczyścić nawet blachy i formy, które zaklasyfikowały się już do przypadków beznadziejnych. Wystarczy namoczyć nasze przybory z wodą i dodatkiem octu (najlepiej w stosunku 1:1). Teraz potrzeba czasu, aby zawartość blach odmokła. Po kilkudziesięciu minutach zabrudzenia powinny łatwiej odchodzić od foremek.

Soda oczyszczona - kolejny pewniak, który pomoże zdziałać cuda. W takim wypadku opakowanie sody trzeba wsypać do miseczki i dodać tyle wody, aby po wymieszaniu powstała gęsta pasta. Domowy specyfik należy nanieść na blachę, później przetrzeć energicznie, pozostawić na kilkanaście minut i później spłukać.

Tabletka do zmywarki - ten detergent można także stosować w przypadku mycia ręcznego. Formę lub blachę zalewamy gorącą wodą prawie po brzegi, wrzucamy tabletkę od zmywarki i czekamy. Po kilku minutach możemy zawartość przemieszać i dajemy czas, aby mieszanka rozpuściła brud.

Sól - sól kuchenna kosztuje mniej niż pięć złotych i ją też można wykorzystać do czyszczenia naszych form do pieczenia ciasta. Co należy zrobić? Ponownie zalewamy wodą nasze blaszane naczynia, wsypujemy szczodrą porcję soli, a następnie wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy. Po 30 minutach zwartość wylewamy, płuczemy i gotowe.

Mąka kukurydziana - produkt, który może działać jak papier ścierny. Wystarczy wysypać ją na blachę, a później zwilżoną gąbką przecierać wnętrze naczynia.

Tłusta blacha: ją też można wyczyścić szybko

Blachę z piekarnika trudno umyć konwencjonalnymi metodami 123RF/PICSEL

Blacha w piekarniku to element, który również ma kontakt z żywnością, ale jej wymiary nie pozwalają na to, aby czyścić ją ani w zmywarce, ani w zlewie. Jeśli ona wymaga czyszczenia, to i na tę niedogodność znajduje się sposób. Wystarczy posypać ją szczelnie solą tak, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec tak długi, aż sol stanie się lekko brązowa. Następnie sól wysypujemy, a blachę przecieramy zwilżoną gąbką.

