1 marca 2023 roku zwaloryzowane zostały emerytury i renty - o 14,8 proc. lub o gwarantowane 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. W projekcie ustawy zapisano, iż na taką podwyżkę mogły liczyć osoby, które otrzymują emeryturę minimalną. W 2022 roku było to 1338,44 zł brutto, a od marca 2023 roku świadczenie to wzrosło do 1588,44 zł brutto.

Dla wyższych emerytur zastosowana została natomiast waloryzacja procentowa - zdecydowanie korzystniejsza. Oto stawki, na które mogą liczyć emeryci już w maju.

Jak wysokie świadczenia otrzymają emeryci w maju 2023? Stawki brutto

Już w maju zdecydowana większość polskich seniorów otrzyma świadczenie składając się z podstawy powiększonej o wskaźnik waloryzacji. Dla przykładu zamieszczamy tabelkę z powiększonymi już kwotami brutto:

Emerytura brutto 1000 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 1148 zł

Emerytura brutto 1200 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 1377, 60 zł

Emerytura brutto - 1500 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 1750 zł

Emerytura brutto 2000 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 2296 zł

Emerytura brutto - 2500 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 2870 zł

Emerytura brutto - 3000 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 3444 zł

Emerytura brutto - 3500 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 4018 zł

Emerytura brutto - 4000 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 4592 zł

Emerytura brutto - 4500 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 5166 zł

Emerytura brutto - 5000 zł, emerytura brutto po waloryzacji - 5740 zł.

Waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Obecnej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało do końca lutego 2023 roku.

Emerytury 2023: Czym różnią się waloryzacja procentowa i kwotowa?

Kwotowa waloryzacja emerytur to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli każda emerytura i renta zostaje podwyższona o daną kwotę. Waloryzacja kwotowo-procentowa jest natomiast połączeniem obu typów waloryzacji. Świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być niższa niż określona minimalna kwota.

