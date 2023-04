Przepracowała tylko jeden dzień. Nie uwierzysz, jaką dostaje emeryturę

Rośnie liczba osób z groszowymi emeryturami

Wczytując się w raport przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, włos jeży się na głowie. Wynika z niego, że przybywa emerytów z groszowymi świadczeniami. Obecnie minimalna ustawowo emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, ale w ciągu jednego roku aż o 8 proc. wzrosła liczba osób pobierających świadczenia jeszcze niższe.

"W grudniu 2021 r. wypłacono 337,6 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury - tj. prawie 9% więcej niż w grudniu 2020 r. Były to emerytury przyznane osobom o niepełnym stażu, których to emerytur, zgodnie z art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury. W ciągu ostatnich 11 lat liczba emerytur nowosystemowych wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura wzrosła ponad czternastokrotnie, a ich udział w liczbie wypłacanych emerytur nowosystemowych wzrósł z 4,2% w grudniu 2011 r. do 9,5% w grudniu 2021 r" - czytamy w raporcie przygotowanym przez ZUS.

Zdjęcie By otrzymać najniższą ustawowo emeryturę, należy wypracować odpowiedni staż ubezpieczeniowy – czyli odpowiednią liczbę lat z odprowadzaniem składki emerytalnej / 123RF/PICSEL

Spośród wszystkich osób otrzymujących emeryturę niższą niż minimalna, aż 80 proc. to kobiety. By móc liczyć na najniższe ustawowo świadczenie należy zgromadzić odpowiedni kapitał lub wypracować odpowiedni staż ubezpieczeniowy - czyli ustaloną liczbę lat z odprowadzaniem składki emerytalnej. Dla mężczyzn wynosi on obecnie 25 lat, a dla kobiet 20 lat.

Ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce?

W styczniu na łamach Interii informowaliśmy, jaka jest obecnie najwyższa i najniższa emerytura w Polsce i kto pobiera takie świadczenia.

Z informacji przekazanych wówczas przez prof. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS wynikało, że najwyższa emerytura dla kobiety w Polsce to aż 26 856 zł. Tak wysokie świadczenie pobiera seniorka, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, z jej staż pracy wyniósł 61 lat.

Zdjęcie Najniższa emerytura wypłacana w Polsce wynosi jeden grosz / 123RF/PICSEL

Z kolei najwyższa emerytura wśród mężczyzn należy do byłego informatyka z Poznania, który pracował przez 58 lat swojego życia i w wieku 78 lat zaczął pobierać świadczenie wynoszące 27 635,90 zł brutto, co daje 22 776,86 zł "na rękę".

Osoba pobierająca najniższą emeryturę w Polsce miesięcznie otrzymuje z ZUS kwotę w wysokości jednego grosza. Kobieta pobierająca jednogroszową emeryturę przepracowała jeden dzień na umowie zlecenie.

