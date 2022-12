Wielu z nas wręcz nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez pachnącej, udekorowanej choinki. Tradycja przyozdabiania świątecznego drzewka przywędrowała do Polski z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo znalazła się wyłącznie w kręgu zainteresowań arystokratów i mieszkańców większych miast, by w dwudziestoleciu międzywojennym dotrzeć również do polskich wsi. Drzewko przystrajano początkowo orzechami lub jabłkami, by już niedługo później wieszać na nim pierwsze bombki.

Dziś to właśnie szklane bombki lądują na choinkach najczęściej. Zachwycają zarówno mnogością barw, jak i kształtów. To one mogą być jednak ogromnym zagrożeniem dla naszych zwierząt.

Reklama

Zobacz również: Taka choina to strzał w dziesiątkę! Postoi do lutego

Jak zabezpieczyć choinkę przed psem i kotem? Uważaj na bombki

O zdrowiu i bezpieczeństwu naszych pupili warto pomyśleć już w momencie dekorowania świątecznego drzewka. Wybierzmy te ozdoby, które się nie potłuką, w efekcie mogąc zranić kota lub psa. Bombki, które mają dla nas wartość sentymentalną, powieśmy na nieco wyższych gałązkach. Dzięki temu zwierzak nie będzie miał do nich łatwego dostępu.

Zdjęcie Kot może być szczególnie zainteresowany szeleszczącymi ozdobami i szybko migającymi lampkami / 123RF/PICSEL

Choinka powinna być przede wszystkim ozdobą naszego wnętrza, nie zagrażając zdrowiu czworonożnych mieszkańców domu. Pamiętajmy więc o dokładnym zabezpieczeniu kabli od lampek choinkowych. Zaciekawiony ich kolorem pies może bowiem je pogryźć, co będzie dla niego wyjątkowo niebezpieczne.

Choinkę warto mocno osadzić w stojaku, zabezpieczając dodatkowo przy pomocy sznurka i przywiązując drzewko do karnisza lub kaloryfera. Postarajmy się również, aby łańcuchy nie zwisały z choinki zbyt luźno. Zaciekawiony pies lub kot szybko bowiem za nie pociągnie, doprowadzając do prawdziwej, dekoracyjnej tragedii.

Zobacz również: Czy pies może jeść mandarynki? Weterynarze mają jasną odpowiedź

W ten sposób zadbasz o choinkę, troszcząc się jednocześnie o zdrowie pupila

Pamiętajmy również o tym, aby systematycznie sprzątać igiełki, które spadły z choinki. Zjedzone przez psa mogą uszkodzić jego delikatny układ pokarmowy. Jeśli w naszym domu pojawi się jemioła, dopilnujmy aby pies lub kot nie miał z nią jakiejkolwiek styczności. Jest ona bowiem trująca dla każdego zwierzaka.

Zdjęcie Choinkę warto mocno osadzić w stojaku, zabezpieczając dodatkowo przy pomocy sznurka, przywiązując drzewko do karnisza lub kaloryfera / 123RF/PICSEL

Na choince warto powiesić cytrusowe ozdoby. Koty nie lubią ich zapachu, dzięki czemu będą omijać świąteczne drzewko szerokim łukiem. Unikajmy jednak wieszania na nim szeleszczących ozdób, włosia anielskiego, odsłoniętych świeczek czy szybko migających lampek. Koty i psy będą nimi wyjątkowo zainteresowane, chcąc się bawić. W efekcie mogą je zerwać, a nawet zjeść, co może doprowadzić do niezwykle groźnej, zagrażającej ich życiu sytuacji.

Zobacz również: Niewidzialne zagrożenie czyha na twojego pupila. Uważaj podczas zimowych spacerów

***