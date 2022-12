Spis treści: 01 Psie łapy kontra sól

02 Delikatne psie łapy

03 Co zrobić, by sól nie raniła psich łap

Zimą o psich przyjaciół trzeba zadbać szczególnie. Chociaż spacery w białej scenerii mogą być przyjemnością, to w ich trakcie warto zachować szczególną ostrożność. Zagrożenie może się czaić tuż pod psimi łapami.

Psie łapy kontra sól

Zdjęcie Niewidzialne zagrożenie czyha zimą. Chroń swojego pupila / 123RF/PICSEL

Sól służąca do roztapiania lodu i śniegu czy inne chemikalia rozsypywane na chodnikach zimą to duże zagrożenie dla czworonogów. Mogą zniszczyć delikatną skórę na psich łapach, powodować jej wysuszanie i pękanie.

Sytuacja może się pogorszyć, jeśli w trakcie spaceru nasz pupil skaleczy się np. ostrym kawałkiem lodu - wówczas taka sól dodatkowo podrażni skórę. Oprócz tego sól zawiera wiele zanieczyszczeń, co raczej nie służy pupilom.

Delikatne psie łapy

Zdjęcie Podczas spaceru raczej nie zwracamy uwagi na posypany solą chodnik. A szkoda, bo to niewidzialne zagrożenie dla naszych pupili / 123RF/PICSEL

Psie łapy są niezwykle wrażliwe. Opuszki u psa - chociaż mają zdolność szybkiej regeneracji - są nieodporne na sól i inne chemikalia. Dlatego też podczas spacerów powinniśmy zwracać uwagę, po jakim podłożu stąpa nasz pies.

Na spacery najlepiej wybierać miejsca sprawdzone i bezpieczne, ewentualnie - w miarę możliwości - przenieść psa przez fragment posypanej nawierzchni. Po spacerze warto obejrzeć łapy pupila i sprawdzić, czy nie zostały podrażnione.

Naszą uwagę powinny zwrócić zaczerwieniona skóra między palcami czy popękane opuszki. Sygnałem alarmującym jest również nienaturalne podnoszenie łap przez psa lub trzymanie jednej z nich w górze. Wtedy niezwłocznie należy udać się do lekarza weterynarii.

Co zrobić, by sól nie raniła psich łap

Dlatego zimą tak ważna jest odpowiednia higiena naszego czworonoga. Po każdym spacerze obowiązkowym punktem powinno być umycie łap letnią wodą i dokładne ich wytarcie.

To czas na to, by przyjrzeć się łapom pupila i sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Pamiętajmy o odpowiedniej pielęgnacji, w tym zachowaniu odpowiedniej długości pazurów. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie wykonać takiego zabiegu, skorzystajmy z pomocy groomera lub lekarza weterynarii.

Aby sól była łapom czworonoga niestraszna, warto również zainwestować w spray lub wosk, który zabezpieczy psie łapy przed solą.

