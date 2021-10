Jak zmiękczyć masło? Jest na to prosty sposób!

Jak zmiękczyć masło?

Przechowywanie masła w lodówce sprawi, że szybko się nie popsuje, ale za to po wyjęciu będzie twarde. Próba rozsmarowania takiego masła na kromce chleba to dla wielu osób istna zmora.

Decydują się więc na przechowywanie go poza lodówką, co w konsekwencji prowadzi do tego, że szybciej stanie się zjełczałe. Jak więc sprawić, by masło było zawsze gotowe do rozsmarowania?



Zdjęcie Jeśli chcemy przechowywać masło w lodówce, to sposobem na szybkie rozmiękczenie będzie pokrojenie go w kostkę / 123RF/PICSEL

Istnieje pewien sposób, który sprawi, że masło będzie miękkie i przy okazji się szybko nie popsuje. Wystarczy kostkę masła umieścić w pojemniku z przegotowaną i osoloną wodą. Sól sprawdzi się w roli konserwantu, a masło będzie zabezpieczone przed jełczeniem.



Jeśli jednak chcemy, by masło pozostawało w lodówce, to sposobem na szybkie rozmiękczenie będzie pokrojenie go w kostkę lub starcie na tarce. Sprawdzi się również kąpiel wodna.



Czytaj więcej:

