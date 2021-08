Jednym z najważniejszych elementów udanego wesela jest odpowiednia muzyka.

Jeśli DJ lub zespół muzyczny przez całą noc będzie wybierał do tańca utwory niedostosowane do gustu zaproszonych na zabawę gości, to prawdopodobnie nie będą mieli oni z niego najlepszych wspomnień.

Nic więc dziwnego, że wiele par zastanawia się, jaką playlistę stworzyć tak, aby ich bliscy nie schodzili z parkietu przez całą noc.

Nie jest to łatwe zadanie, ale są takie piosenki, które są uniwersalne i od lat królują na polskich weselach.

Reklama

Wybór piosenki na pierwszy taniec jest jeszcze bardziej stresujący dla pary młodej, bo stanowi niejako jej wizytówkę.

Piosenki na pierwszy taniec. Jaką wybrać?

Pierwszy taniec to ważny moment dla pary młodej. Nowożeńcy pragną dobrze się zaprezentować przy przyjaciołach i rodzinie, więc wiele osób decyduje się wcześniej wykupić lekcje tańca, aby jak najlepiej wypaść na parkiecie.



Nie dla wszystkich jest jednak oczywiste to, do jakiej piosenki zatańczyć na weselu. Najlepiej zawsze sprawdzają się utwory o tematyce miłosnej, które są powiązane z naszymi wspomnieniami, np. pierwszą randką, zaręczynami czy innym ważnym dniem.

Nie wszyscy mają jednak wybraną konkretną piosenkę na pierwszy taniec. W tej sytuacji warto skorzystać ze specjalnej listy utworów, które od lat są chętnie wybierane na tę okazję przez Polaków. Oto niektóre przykłady:



Dirty Dancing - Time of my life



Paweł Domagała - Weź nie pytaj



The Dziemians - Kochaj mnie tak

Elvis Presley - Always On My Mind



Farba - Chcę tu zostać



Seweryn Krajewski - Wielka miłość



Luka Rosi - A Ty bądź



Myslovitz - Dla Ciebie



Righteous Brothers - Unchained Melody



Whitney Houston - I Have Nothing



Ellie Goulding - Love Me Like You Do

Elton John - Can You Feel The Love Tonight

George Michael - Careless Whisper

Piotr Rubik - Nie wstydź się mówić, że kochasz



Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow



Dmitri Shostakovich - The Second Waltz



Walc Barbary z filmy "Noce i Dnie"

Perfect - Kołysanka dla nieznajomej



Eleni - Tylko w Twoich dłoniach



Pectus - To Co Chciałbym Ci Dać



Charlie Puth ft. Meghan Trainor - Marvin GayeAnna Jantar – Przetańczyć z tobą chcę całą noc



Andrzej Piaseczny - Śniadanie do łóżka



Kancelaria - Zabiorę cię właśnie tam



Jessie Ware – Say You Love Me



Lady Punk - Zawsze tam gdzie ty



Krzysztof Krawczyk - Tylko ty, tylko ja



Sumptuastic - KołysankaJohn Legend - All of me



Calum Scott, Leona Lewis - You Are The Reason



Goo Goo Dolls - Iris

Zdjęcie Aby uczcić wejście w nowy związek małżeński, na pierwszy taniec warto wybrać piosenkę, która z jakiegoś względu jest dla nas ważna /123RF/PICSEL



Udany pierwszy taniec. Czego nie robić?

Powyższa lista utworów to jedynie niewielka część tego, co możecie wybrać na swój pierwszy taniec. Pamiętaj, że artyści stale nagrywają nowe piosenki. Być może więc któryś z nowych hitów wam się spodoba i postanowicie do niego zatańczyć?



Gdy już znajdziecie tę jedyną piosenkę, musicie pamiętać jeszcze o tym, aby wasz układ taneczny nie wyglądał sztucznie. Jeśli zapomnicie kroków, po prostu improwizujcie. Powinniście się czuć jak najbardziej naturalnie, bo wyuczone kroki wcale nie zrobią na gościach wrażenia.



Spontaniczność jest w cenie. Nie wybierajcie więc na siłę piosenki, która do was nie pasuje.



Chcecie poszaleć na parkiecie i w ten sposób nadać ton imprezie weselnej, bo czujecie, że wolne piosenki o miłości nie są dla was? Śmiało! Bliscy na pewno docenią to, że zdecydowaliście się na szybki kawałek i pokazaliście, że potraficie się bawić.



Myślicie, że w formalnych strojach nie poradzicie sobie z podnoszeniami lub innymi akrobacjami zaplanowanymi podczas lekcji tańca? Zrezygnujcie z nich! Podczas wesela najważniejsze jest to, abyście komfortowo się czuli.



Pierwszy taniec ma być dla was przyjemnością, więc uśmiechnijcie się i, pomimo stresu postarajcie się, aby było to jak najprzyjemniejsze doświadczenie.



Czytaj również:



Sukienka na wesele dla niskich kobiet

Marzena Rogalska wraca do TVN



Goście na ślubie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Jak wyglądali?

Zobacz także: