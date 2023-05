Działaj, zanim będzie za późno. Wystarczy już jeden grejpfrut

Leczy rany i wygładzi cerę. Zapomnij o zmarszczkach czy trądziku Od marca 2023 roku obowiązuje nowa zwaloryzowana emerytura. Była ona rekordowa - po sejmowej nowelizacji ustawy waloryzacji rent i emerytur o 14,8 proc. na konta seniorów trafiło o minimum 250 złotych więcej. W efekcie najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł.

Prognozy przewidują, że w 2024 roku świadczenia znowu wzrosną, nawet o 10,19 proc. Później podwyżki będą jednak stopniowo spadać. Specjaliści przewidują, że w 2025 roku waloryzacja wyniesie 5,77 proc., a potem będzie wzrastać o wartości poniżej 5 proc.

Biorąc pod uwagę wszystkie te zmiany, można założyć, że już w przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie do 1750,30 zł brutto. Obecnie emeryci dostają 1588,44 zł.

Jaki ma być nowy wiek emerytalny?

Kwestia wieku emerytalnego w Polsce wciąż budzi sporo emocji i już stała się elementem tzw. przedkampanii wyborczej. Ma to ścisły związek z niekorzystnymi czynnikami demograficznymi - społeczeństwo szybko się starzeje. Według danych GUS co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Przybywa ludności, zwłaszcza wśród kobiet, w wieku poprodukcyjnym.

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale nie brakuje ekspertów, którzy przekonują, że powinien on być podwyższony. Minister rodziny Marlena Maląg i prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wyjaśniły jednak ostatnio na konferencji prasowej, że nie ma żadnych przesłanek, by ten wiek podnosić.

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem

- wyjaśniła Marlena Maląg.

Wcześniejsze przejście na emeryturę. Na jakie świadczenie można liczyć?

Ustawowy wiek emerytalny to nie jedyne kryterium brane pod uwagę podczas przejścia na emeryturę - równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie odpowiednio 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Zdjęcie Emeryci mogą liczyć na coraz wyższe świadczenia / Marek Bazak / East News

Nie brakuje jednak osób, które zainteresowane są wcześniejszym przejściem na emeryturę - po piętnastu, a nawet dziesięciu latach pracy. Muszą jednak oni liczyć się z tym, że nie otrzymają emerytury, ale świadczenie w formie zasiłku w wysokości 600 zł.

