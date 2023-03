Spis treści: 01 Jakie drzewa i krzewy najlepiej sadzić w marcu?

Wybór odpowiedniego terminu do sadzenia drzew i krzewów owocowych jest kluczowy dla ich zdrowego wzrostu i obfitego owocowania. Marzec to doskonały miesiąc na sadzenie najróżniejszych roślin w ogródku, ponieważ w tym miesiącu temperatura powietrza rośnie, a prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków zasadniczo maleje. Dzięki temu w marcu można sadzić gatunki wrażliwe na niskie temperatury.

Sadząc drzewa i krzewy owocowe należy zdążyć jeszcze przed rozwojem pąków. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli posadzimy roślinę w momencie ich rozwijania, drzewo lub krzew uschnie.

Najlepszymi porami na sadzenie drzew i krzewów owocowych jest jesień, a także wczesna wiosna

Jakie drzewa i krzewy najlepiej sadzić w marcu?

Do gatunków, które warto sadzić już w marcu należą:

morele,

brzoskwinie,

grusze,

wiśnie,

jabłonie.

Oprócz drzew owocowych w ogrodzie w marcu można posadzić krzewy takie jak:

jagoda,

porzeczka,

jeżyna,

malina,

rabarbar,

agrest.

Zdjęcie Sadzenie krzewów owocowych wczesną wiosną sprawi, że będą one obficie kwitły i owocowały / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Jak wybrać odpowiednią roślinę do zasadzenia?

Warto kupować rośliny młode, ponieważ takie łatwiej się przyjmują. Przy wyborze należy przede wszystkim zwrócić uwagę na system korzeniowy. Powinien być on dobrze i równomiernie rozwinięty, jednak nie ciasno spleciony. Każda zdrowa roślina musi mieć minimum cztery korzenie. Pędy oraz gałęzie muszą być zdrowe i silne. Warto zwrócić uwagę na to, czy roślina nie ma uschniętych lub uszkodzonych organów ani czy nie występują na niej szkodniki.

Kupując roślinę, trzeba zwrócić uwagę na jej wymiary. Młode drzewko powinno mieć co najmniej 120 cm, jednak w przypadku śliwy oraz brzoskwini wysokość powinna wynosić nie mniej niż 140 cm.

Jak sadzić drzewa i krzewy owocowe?

Wybierając, w którym miejscu posadzimy drzewo lub krzew, ważne jest zadbanie o odpowiednią przestrzeń do swobodnego rozrastania się. Stanowisko powinno być dobrze nasłonecznione. W wybranym miejscu należy wykopać dołek, a na jego dnie wsypać żyzną wierzchnią warstwę gleby (można ją wymieszać z kompostem). Na tak usypanej warstwie umieszczamy młode drzewo lub krzew i następnie rozkładamy jego korzenie. Powinny one mieć dużo miejsca, a także swobodnie opadać. Następnie dołek zasypujemy ziemią, udeptując przy tym każdą z warstw. Na koniec roślinę obficie podlewamy, a w przypadku roślin wymagających palikowania przywiązujemy pień drzewa do wbitego obok palika.