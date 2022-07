Spis treści: 01 Grzybobranie latem. Kiedy można zbierać grzyby?

02 Jakie grzyby rosną w lipcu?

03 Jak zbierać grzyby w lipcu?

04 Trujące grzyby w lipcu. Nie zbieraj ich!

Grzybobranie latem. Kiedy można zbierać grzyby?

Szczyt sezonu na grzyby w Polsce to wrzesień i październik, ale już w lipcu można trafić w lesie na ciekawe okazy. To drugi miesiąc, w którym regularnie owocują grzyby rurkowe. W lipcu panują w Polsce odpowiednie warunki do wzrostu wielu gatunków tych grzybów.

Mapa opublikowana przez portal grzyby.pl wskazuje, że na wysyp grzybów o tej porze roku mogą już liczyć mieszkańcy województwa łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz południowej części województwa podkarpackiego i śląskiego.

Jakie grzyby rosną w lipcu?

Jeśli warunki pogodowe sprzyjają - występuje deszcz, ściółka jest wilgotna, w nocy nie ma przymrozków, a temperatura powietrza wynosi powyżej 15 st. C i jest ono wilgotne - nie warto zwlekać z wybraniem się na letnie grzybobranie. Do najczęściej spotykanych gatunków grzybów w lipcu zaliczają się:

kurki - ich sezon występowania to okres między lipcem a październikiem i uwarunkowany jest poziomem wilgotności w lesie. Kurki spotkać można głównie w siedliskach borowych, ukryte pod mchem lub pod stertą opadłych liści.

Zdjęcie Kurki to bardzo popularne grzyby w Polsce. Ich okres występowania w polskich lasach rozpoczyna się w lipcu / Pixabay / Pixabay.com

borowiki szlachetne - ten piękny gatunek występuje w lasach od lipca do października. Rosną w zasadzie we wszystkich typach lasów, zarówno liściastych, iglastych jak i mieszanych. Jednak najwięcej znajdziemy ich przy świerkach, sosnach, dębach oraz bukach.

Zdjęcie Borowik szlachetny, czyli jeden z najbardziej pożądanych grzybów występujących w polskich lasach / Pixabay / Pixabay.com

koźlarze - grzyby te rosną od lipca do października. Najpopularniejsze gatunki tego grzyba to m.in. koźlarz czerwony, pomarańczowy i babka. Można spotkać je w lasach liściastych, mieszanych oraz zaroślach. Największą popularnością cieszą się młode okazy koźlaków wraz z kapeluszami, które kryją w sobie smaczny miąższ.

Zdjęcie Koźlarza można spotkać w lipcu w lasach liściastych, mieszanych oraz zaroślach / Pixabay / Pixabay.com

maślaki - ich sezon występowania to okres również od lipca do października. Charakteryzują się okazałym kapeluszem. Grzyb ten rośnie w sąsiedztwie sosen. Smakuje doskonale zarówno w wersji duszonej, marynowanej, jak i smażonej.

Zdjęcie Maślaki to bardzo popularne i smaczne grzyby. Można je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów / Pixabay / Pixabay.com

czubajki kanie - można je zbierać od lipca do października. W Polsce znaleźć je można na terenie całego kraju. Cenione są przede wszystkim za smak. Niestety, grzyb ten jest często mylony z muchomorem zielonkawym - śmiertelnie trującym okazem.

Zdjęcie Czubajka kania jest gatunkiem grzyba należącego do rodziny pieczarkowatych / Pixabay / Pixabay.com

Jak zbierać grzyby w lipcu?

Warto wiedzieć, że poszczególne grzyby upodobały sobie konkretne gatunki drzew. Prawdziwki rosną pod świerkami i sosnami, podobnie jak kurki, które czasem występują też pod drzewami liściastymi takimi jak dęby i buki. Z kolei koźlaki spotkamy w lasach brzozowych.

Doświadczeni grzybiarze wiedzą również, że grzybów nie należy zbierać do foliowych torebek, gdzie mogą parować i zaparzyć się. Ponadto taka sytuacja stwarza doskonałe warunki do rozwoju niepożądanych bakterii, niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Najlepiej jest zbierać grzyby do wiklinowego kosza.

Wybierając się na grzybobranie latem należy pamiętać również, żeby nie zbierać grzybów z zanieczyszczonych obszarów, czyli z okolic zakładów produkcyjnych, rosnących w rowach czy przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Grzyby łatwo wchłaniają zanieczyszczenia z powietrza, w tym m.in. szkodliwe metale ciężkie.

Pamiętać trzeba również, że większość trujących grzybów ma pod kapeluszem blaszki. Są jednak i takie, które przypominają grzyby jadalne. Jeden z nich to borowik szatański.

Trujące grzyby w lipcu. Nie zbieraj ich!

Grzyby trujące rosną licznie w lasach i zdarza się, że są mylone z grzybami jadalnymi. Zjedzenie trujących grzybów może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń wątroby, zaburzeń akcji serca i oddychania, a nawet śmierci.

W lipcu powinniśmy szczególnie uważać na grzyby trujące. Warto dokładnie sprawdzać, jaki gatunek grzyba wkładamy do koszyka i z całą pewnością omijać grzyby takie jak:

muchomor plamisty,

strzępiak ceglasty,

goryczak,

olszówka,

borowik szatański,

borowik purpurowy,

zasłoniak rudy,

muchomor sromotnikowy.

