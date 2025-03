Jakie kompetencje pracownika będą przydatne za kilka lat?

Mimo że przewidywanie przyszłości nie jest możliwe, możliwe jest odczytywanie trendów, a następnie ich ekstrapolowanie. A wiodącym trendem współczesnego świata pozostaje dynamiczny rozwój technologii, w tym zwłaszcza sztucznej inteligencji. Warto powiedzieć, iż na przestrzeni ostatniej dekady technologia zmieniła (a mówiąc dosadniej: wywróciła do góry nogami) sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i komunikujemy. I będzie zmieniać nadal. Co więcej - w coraz szybszym tempie. Kolejne lata z pewnością przyniosą więc jeszcze więcej przełomowych innowacji, które wpłyną na rynek pracy. Czy w takim świecie możliwe jest wskazanie umiejętności, gwarantujących stabilność zawodową w nadchodzących latach?

Trendy kształtujące rynek pracy

Na wstępie warto zauważyć, iż kluczową umiejętnością będzie umiejętność dostosowywania się do zmieniających się realiów. Z pewnością bowiem w niedalekiej przyszłości pojawi się sporo zawodów, które dziś jeszcze w ogóle nie istnieją (przykład: kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o zawodzie specjalisty ds. social media, a dziś to jedno z kluczowych stanowisk w marketingu). W praktyce oznacza to oczywiście konieczność licznych przebranżowień. Kto najlepiej opanuje tę umiejętność, ten wygra. Tego typu stwierdzenie to jednak w pewnym sensie ucieczka od odpowiedzi. Spróbujmy na postawione w tytule pytanie odpowiedzieć konkretniej.

Niektóre profesje są szczególnie narażone na automatyzację. Choćby te, które opierają się na wykonywaniu powtarzalnych czynności. Za przykład posłużyć mogą szeroko rozumiane prace administracyjne, gdzie już dziś dochodzi do przejęcia przez algorytmy różnego rodzaju procesów biurowych (przetwarzanie dokumentów, wprowadzanie danych czy obsługa korespondencji). Ryzykiem zniknięcia obarczone są ponadto prace produkcyjne - w fabrykach coraz częściej widzimy roboty, które wykonują zadania szybciej i dokładniej niż ludzie. Wiele wskazuje na to, iż trend ten będzie się pogłębiał.

Automatyzację najłatwiej wdrożyć także w zawodach, gdzie kluczowe znaczenie ma praca fizyczna (sektory rolnictwa, kopalnictwa czy górnictwa). W tym miejscu należy jednak poczynić pewne zastrzeżenie. Istnieją bowiem profesje, w których pełna automatyzacja jest mało prawdopodobna, mimo że również wymagają pracy fizycznej. Przykładem może być zawód hydraulika, elektryka czy mechanika samochodowego.

Informatyka: przyszłość należy do technologii

Technologia, nie tylko jednak - szybciej czy wolniej - odbiera miejsca pracy, ale też tworzy nowe profesje. Specjaliści IT, analitycy big data czy eksperci od cyberbezpieczeństwa są dziś bardziej poszukiwani niż kiedykolwiek wcześniej. Wzrost znaczenia technologii sprawia bowiem, iż przyszłość należy do osób, które potrafią wykorzystać jej potencjał. Coraz bardziej cenieni będą zatem programiści, analitycy danych oraz specjaliści ds. sztucznej inteligencji, co oznacza, iż stosunkowo bezpiecznym pomysłem wciąż jest studiowanie informatyki. Najlepiej w takim miejscu, gdzie obok samej wiedzy, liczyć można na praktyki.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu oferuje w tym zakresie staże w szeregu firm, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w produkcji między innymi oprogramowania biznesowego czy gier wideo. Co więcej, zajęcia prowadzone są przez praktyków, a absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę jako programiści czy specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Na WSB-NLU znajdziemy również inne kierunki, które w nie mniejszym stopniu zapewniają edukację dostosowaną do przyszłych potrzeb.

Psychologia: technologia a zdrowie psychiczne

Postęp technologiczny niesie ze sobą nowe wyzwania także dla zdrowia psychicznego. W dobie dynamicznych zmian w stylu życia, nieustannej obecności mediów społecznościowych i coraz większego uzależnienia od technologii, psychologowie odgrywają kluczową rolę w pomaganiu ludziom w radzeniu sobie z nowymi trudnościami. Wypalenie zawodowe, depresje, lęki związane z cyfrowym światem - wymieniać można długo. Co ważne, problemy te dostrzegają również pracodawcy, co przekłada się na rosnące możliwości zatrudnienia psychologów w korporacjach, instytucjach publicznych czy prywatnych gabinetach terapeutycznych.

Studia psychologiczne w WSB-NLU, podobnie jak w przypadku informatyki, to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, studenci otrzymują szansę rozwijania umiejętności diagnostycznych, terapeutycznych i interpersonalnych. Ponadto WSB-NLU współpracuje z doświadczonymi praktykami, co daje uczniom dostęp do najnowszych trendów w psychologii i możliwość zdobycia cennego doświadczenia już na etapie nauki.

Zarządzanie: umiejętności miękkie zawsze w cenie

Automatyzacja procesów biznesowych i rozwój sztucznej inteligencji zmieniają rynek pracy, ale w najbliższym czasie nie zastąpią ludzkiej kreatywności, zdolności interpersonalnych ani umiejętności skutecznego zarządzania zespołami. Potwierdza to analiza rynku pracy: przedsiębiorstwa poszukują liderów, którzy potrafią łączyć kompetencje analityczne z umiejętnościami miękkimi (skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, podejmowanie strategicznych decyzji).

WSB-NLU wyróżnia się nowoczesnym podejściem do nauczania zarządzania - łączy klasyczną wiedzę akademicką z praktyką biznesową. Studenci mają dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz platform e-learningowych, które umożliwiają zdobycie realnych umiejętności zarządzania projektami, negocjacji czy analizy rynkowej. Dodatkowym atutem są wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z branży, co pozwala studentom nawiązać pierwsze zawodowe kontakty i lepiej zrozumieć specyfikę rynku pracy.

Prawo: niezbędna wiedza w dynamicznie zmieniającym się świecie

Współczesny świat rozwija się w kierunku coraz bardziej skomplikowanych regulacji prawnych, ponieważ nieustannie przybywa nowych kwestii wymagających właśnie regulacji (ochrona danych, własność intelektualna, cyberprzestępczość, prawo pracy). Jeśli dodamy do tego postępującą globalizację, otrzymamy przekonanie graniczące z pewnością, iż specjaliści od prawa niezmiennie będą niezbędni.

Kluczowe jest jednak to, by kształcenie przygotowywało do dynamicznie zmieniającego się rynku usług prawnych. Duży nacisk na ten aspekt nauki kładzie WSB-NLU: to interaktywne metody nauczania, takie jak case studies, symulacje rozpraw sądowych czy warsztaty prowadzone przez doświadczonych prawników i sędziów.

Lata nauki, kursy, certyfikaty, pierwsze doświadczenia zawodowe... a potem okazuje się, że wybrany zawód zniknął z rynku. Tego scenariusza można jednak uniknąć, stawiając na edukację dostosowaną do przyszłości. Czyli taką, która przygotuje na stawienie czoła trudnym do przewidzenia zmianom.

