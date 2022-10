Jakie kwiaty na grób na Wszystkich Świętych 2022? Nie tylko chryzantemy

Do 1 i 2 listopada pozostały zaledwie trzy tygodnie, a to oznacza, że coraz więcej osób rozpoczyna poszukiwania odpowiednich wiązanek na cmentarz. Kwiaty na Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych są równie ważne co znicze. Ludzie przyozdabiają groby od ponad 12 tys. lat, jednak musimy pamiętać, aby dekoracje były subtelne i z klasą. Zbyt okazała lub ekscentryczna kompozycja może wyglądać kiczowato, dlatego podpowiadamy, jakie kwiaty na Wszystkich Świętych najlepiej wybrać i podajemy orientacyjne ceny kwiatów na cmentarz.

