Jasnożółty, słomkowy kolor moczu oznacza, że organizm jest odpowiednio nawodniony i działa bez zarzutu. Rzecz jasna nie powinniśmy rezygnować z regularnych badań, w tym oczywiście moczu, którego wyniki mogą wskazać wówczas na jakąś nieprawidłowość w działaniu organizmu. Ponadto należy pamiętać, że kolor i zapach moczu w dużej mierze zależy od tego, co jedliśmy wcześniej.

Jeśli na kilka lub kilkanaście godzin przed oddaniem moczu spożyliśmy dużą porcję buraków, lub sok z buraków, a następnie mocz miał kolor różowo-czerwony, nie oznacza to problemów zdrowotnych. W taki przypadku przyczyną zmiany koloru płynów ustrojowych jest zawarty w burakach barwnik - betanina.

Kobiety przechodzące miesiączkę również mogą zaobserwować mocz o zabarwieniu czerwonym, co jest naturalnym zjawiskiem podczas okresu.

Jakiego koloru powinien być mocz? Co jego barwa mówi o naszym zdrowiu?

Zdjęcie Na kolor moczu w dużej mierze wpływa dieta i fakt, czy spożywamy dużo płynów / 123RF/PICSEL

Mocz koloru pomarańczowego

Jeśli mocz koloru pomarańczowego występuje wraz ze zmianą zabarwienia stolca na jaśniejszy niż zazwyczaj, może to to oznaczać schorzenie wątroby lub dysfunkcję dróg żółciowych. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza, który zleci badania, postawi diagnozę i rozpocznie leczenie.

Mocz przezroczysty

Dużo mówi się o konieczności odpowiedniego nawodnienia organizmu, ale nie każdy wie, że przewodnienie nie jest korzystne dla naszego zdrowia. O przewodnieniu organizmu często świadczy mocz przezroczysty lub bardzo jasnego koloru. Skutkiem przewodnienia może być wydalanie zbyt dużej ilości sodu i hiponatremia - czyli stan bardzo dużego niedoboru sodu we krwi, który w przypadku braku leczenia, może doprowadzić do śmierci.

Zdjęcie Jasnożółty, słomkowy kolor moczu oznacza, że organizm jest odpowiednio nawodniony / 123RF/PICSEL

Mocz koloru ciemnożółtego

Odwrotnie niż w przypadku opisywanego wyżej moczu przezroczystego i przewodnienia. Mocz ciemnożółty oznacza, że organizm nie jest odpowiednio nawodniony. Mocz o takim kolorze pojawia się głównie po dużym wysiłku fizycznym, podczas którego organizm traci wodę.

Mocz koloru różowego

Jak już wspomniano - może wynikać z uwagi na spożycie buraków lub soku z buraków i zawartej w nich betaniny, która wpływa na zabarwienie moczu. Jednak jeśli w naszej diecie nie występowały w ostatnim czasie buraki, a mocz ma kolor różowy, może to świadczyć o infekcji dróg moczowych.

Zdjęcie Nigdy nie należy lekceważyć jakichkolwiek zmian w barwie moczu / 123RF/PICSEL

Mocz koloru zielonego

Może wystąpić po zjedzeniu szparagów (wówczas zapach moczu również staje się specyficzny) lub przy przyjmowaniu leków. Jeśli mocz o kolorze zielonym może również być dla nas sygnałem o stanach chorobowych - odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza, zakażenie pałeczką ropy błękitnej.

Zdjęcie Zielony mocz może wskazywać na odmiedniczkowe zapalenie nerek / 123RF/PICSEL

Mocz koloru brązowego

Jeśli na kilka lub kilkanaście godzin przed pojawieniem się moczu koloru brązowego spożywałeś rabarbar, aloes lub fasolę fava, nie masz powodów do zmartwień. Jednak powtarzający się mocz koloru brązowego może świadczyć o uszkodzeniu mięśni lub infekcji dróg moczowych.

Inny kolor moczu, niż zazwyczaj, nie musi od razu oznaczać problemów zdrowotnych, gdyż być objawem barwników danego pożywienia. Jednak nigdy nie należy lekceważyć jakichkolwiek zmian w barwie moczu, dlatego jeśli zauważymy jakieś odstępstwa od reguły, skonsultujmy to z lekarzem.