Sikanie pod prysznicem pozwala oszczędzić wodę

Według obliczeń studentów Debsa Torrisa i Chrisa Dobsona z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, gdyby 15 tysięcy osób sikało pod prysznicem, w ciągu roku zaoszczędziliby tyle wody, że mogliby wypełnić nią 26 basenów olimpijskich. Do sikania pod prysznicem jeszcze kilka lat temu zachęcała kampania ekologiczna "The Go with the Flow". Ekolodzy uważali, że jest to dobry sposób na zmniejszenie zużycia wody, której w wielu regionach świata brakuje.

Mimo opinii ekologów i badań studentów z Uniwersytetu Wschodniej Anglii sikanie pod prysznicem uważa się za wstydliwy nawyk, do którego nie warto się przyznawać. Okazuje się, że oddawanie moczu podczas kąpieli może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Głos w tej sprawie zabrała dr Jeffrey-Thomas z Uniwersytetu Florydy w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Problem z trzymaniem moczu, według szacunków, dotyczy jednej czwartej kobiet / 123RF/PICSEL

Lekarka apeluje, by kobiety nie sikały w czasie kąpieli

Dr Jeffrey-Thomas prowadzi kanał na TikToku. Dzięki aplikacji przekazuje wiedzę i dzieli się obserwatorami praktycznymi wskazówkami. Niedawno ekspertka poruszyła temat oddawania moczu pod prysznicem. Zaznaczyła, że ten nawyk może skończyć się tragicznie, zwłaszcza jeśli praktykują go kobiety. Podwód jest prosty.

Specjalistka wyjaśniła, że jeśli często sikamy pod prysznicem, nasz mózg powiąże dźwięk kąpieli z możliwością oddania moczu. To może być przyczyną problemów zdrowotnych, w szczególności nietrzymania moczu. Wstydliwe problemy najprawdopodobniej będą pojawić się, gdy usłyszymy odgłos kapiącej wody. Niekontrolowane popuszczanie podczas takich czynności jak myce naczyń, pranie może skutecznie utrudnić życie. Kłopoty mogą pojawić się również podczas wakacji. Mózg przyzwyczajony, że sikamy, w towarzystwie dźwięków kapiącej wody, na plaży może płatać nam figle.

Zdjęcie Specjalistka wyjaśniła, że jeśli często sikamy pod prysznicem, nasz mózg powiąże dźwięk kąpieli z możliwością oddania moczu / 123RF/PICSEL

Sikanie na stojąco nie jest zdrowe dla kobiet

Jest też drugi powód, przez który zdaniem dr Jeffrey-Thomas nie powinniśmy sikać, biorąc kąpiel. Ekspertka tłumaczy: "anatomia kobiet nie pozwala im sikać na stojąco. Ich dno miednicy nie będzie się wystarczająco rozluźniać, co sprawi, że pęcherz nie będzie do końca opróżniony". W konsekwencji nawyk oddawania moczu na stojąco, chociaż dobry dla planety, może okazać się zgubny dla kobiet.

Zdjęcie Niekontrolowane popuszczanie podczas takich czynności jak myce naczyń, pranie może skutecznie utrudnić życie / 123RF/PICSEL



