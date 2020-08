Gdy mocz zaczyna dziwnie pachnieć

Zmiana zapachu może wiązać się z dietą, ale również świadczyć o problemach ze zdrowiem.

Zdjęcie Gdy mocz zmienia swój zapach warto poszukać przyczyny /123RF/PICSEL

Zazwyczaj zapewne nie zwracasz uwagi na woń swojego moczu, dopóki pewnego dnia, nie usiądziesz w toalecie i nie stwierdzisz: "Czuję dziwny zapach, inny niż zwykle". Najczęściej powody są niegroźne, bądź jednak czujna. Sprawdź, o czym to może świadczyć.



Spożywane potrawy

Z moczem z organizmu usuwane są produkty przemiany materii. I może on zmieniać zapach, jeśli ostatnio jadłaś pokarmy zawierające pewne składniki.



Weźmy na przykład szparagi - są pyszne i w smaku tego nie wyczujesz, ale kryją się w nich substancje o nazwie aspargina i s-metylmetionina. To aminokwasy, które w ludzkim moczu zmieniają się, wytrącając siarkę. A ta pachnie intensywnie i niezbyt przyjemnie. W dodatku składniki szparagów po dostaniu się do moczu stają się lotne - to znaczy, że wyjątkowo skutecznie drażnią nos. Wiele zależy też od ilości. Jeśli zjesz cały pęczek, a potem będziesz delektować się szparagami przez kilka dni, mocz nie tylko zmieni zapach, ale zacznie wręcz cuchnąć.



Na jego woń mogą wpływać też inne produkty: brukselka, cebula, czosnek, łosoś oraz alkohol.



Picie kawy

Zawiera ona składniki w trakcie przemiany materii rozpadające się na związki, mogące intensywnie pachnieć. Już nawet po jednej filiżance mocz nabiera charakterystycznego "pokawowego" zapachu. Intensywność rośnie z ilością wypitej kawy, ale też jest zależna od sposobu, w jaki organizm radzi sobie z jej trawieniem. Są osoby, które nic nie zauważą i są takie, które poczują silną i odrażającą woń.



Rozwiązanie? Pij więcej innych płynów, a zapach moczu przestanie się dawać we znaki.

Zakażenie układu moczowego (ZUM)

To częsta przypadłość kobiet. Powstaje, gdy w układzie moczowym, zwykle w pęcherzu, zaczynają się namnażać bakterie. Wskutek ich rosnącej liczby rozwija się stan zapalny. Mocz może zmienić zapach na sprawiający wrażenie nieświeżego. Możesz czuć też szczypanie i pieczenie przy siusianiu, a także cierpieć z powodu często- i skąpomoczu. ZUM wymaga leczenia antybiotykami, dlatego koniecznie zgłoś się do lekarza.