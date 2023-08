Dlaczego plam z trawy są trudne do usunięcia?

Usunięcie z ubrania plamy po trawie jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Stosowanie mocnych, chemicznych detergentów w większości przypadków poradzi sobie z zabrudzeniem, ale istnieje ryzyko, że zniszczy tkaninę.

Zawarty w trawie chlorofil posiada bardzo silne właściwości barwiące, wnikając głęboko we włókna tkaniny. W przypadku ubrudzenia odzieży trawą liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej zareagujemy na plamę z trawy, tym większa szansa na jej całkowite usunięcie.

Zdjęcie Szare mydło powinno pomóc w usuwaniu plamy po trawie / 123RF/PICSEL

Przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z zalewania plamy gorącą wodą, gdyż może to tylko utrudnić proces jej usuwania. Jeśli plama po trawie jest świeża, pierwszym krokiem jest natychmiastowe wymoczenie zabrudzonych ubrań w letniej wodzie z szarym mydłem.

Jeśli po kilku godzinach moczenia plama nie schodzi, warto wówczas wypróbować kilka innych sposobów, które powinny pomóc w usuwaniu plamy z trawy.

Zdjęcie Zawarty w trawie chlorofil posiada bardzo silne właściwości barwiące / 123RF/PICSEL

Jak usunąć z odzieży plamy z trawy?

Woda utleniona - nadaje się do usuwania plam z trawy powstałych na białych tkaninach bawełnianych i lnianych. Stosowanie na odzież o innym kolorze może skończyć się odbarwieniem. Plamę należy zwilżyć wodą utlenioną, odstawić na 30 minut i następnie uprać w zimnej wodzie.

Zdjęcie Woda utleniona pomoże w usunięciu plamy po trawie, ale należy stosować ją wyłącznie na białe tkaniny / 123RF/PICSEL

Sok z cytryny - posiada właściwości wybielające, dlatego przyda się podczas wywabiania plam po trawie na białych ubraniach. Na plamę nanosimy wyciśnięty sok z cytryny, pocieramy i spłukujemy wodą. Proces warto kilkukrotnie powtórzyć.

Zdjęcie Sok z cytryny posiada właściwości wybielające / 123RF/PICSEL

Płyn do mycia naczyń - to sposób na wstępne zapranie zaplamionego ubrania. Płyn do naczyń nie uszkodzi nawet bardzo delikatnej tkaniny, dlatego świetnie nadaje się do wstępnego usunięcia plamy po trawie. Po zapraniu przy pomocy płynu do mycia naczyń ubranie należy wyprać w pralce.

Zdjęcie Płyn do mycia naczyń ma wiele praktycznych zastosowań / 123RF/PICSEL

Lakier do włosów - metoda działa na niewielkie plamy po trawie. Plamę należy spryskać lakierem do włosów zawierającym w składzie alkohol, a następnie odczekać, aż lakier wyschnie, a tkanina stwardnieje. Plamę powinniśmy usuwać, pocierając o nią czystą szczoteczką do zębów.

