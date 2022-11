Spis treści: 01 Domowy patent na usunięcie plam

02 Sok z cytryny - domowy odplamiacz

Domowy patent na usunięcie plam

Zawodowiec w dziedzinie czyszczenia ubrań zdradził, co "z domowej apteczki" będzie najlepszym pomocnikiem w usuwaniu plam. Zwłaszcza tych, których nie imają się chemiczne środki piorące, a także tych najbardziej kłopotliwych - na białych i delikatnych ubraniach. Dyrektor pralni radzi, by w do walki z trudnymi plamami stanąć uzbrojoną w sok z cytryny.

"Specyfikiem, który usuwa nawet najtrudniejsze plamy, jest cytryna. Może pomóc, rozwiązać wiele trudności z praniem. A najlepsze jest to, że nie zrujnujesz delikatnych tkanin, ponieważ kwaśny sok z cytryny nie jest tak ostry, jak odplamiacze chemiczne" - czytamy w "Daily Mirror".

Sok z cytryny - domowy odplamiacz

Zdjęcie Sok z cytryny ma właściwości rozjaśniające / 123RF/PICSEL

Sok z cytryny jest także doskonały w walce z tłustymi zabrudzeniami, a także plamami z owoców, takich jak pomidory. Wystarczy nasączyć nim plamę, poczekać, aż wyschnie, a następnie uprać w pralce. Ubrania będą jak nowe.

"Aby uzyskać opłacalną alternatywę dla drogiego odplamiacza, wymieszaj w misce jedną trzecią szklanki soku z cytryny z dwiema trzecimi wody. Umieść ubranie w roztworze i pozostaw do namoczenia na pół godziny, po czym włóż do pralki" - radzi Deyan Dimitrov na łamach "Daily Mirror".



Należy jednak zachować ostrożność, bo choć doskonały do jasnych i białych tkanin, sok z cytryny nie jest najlepszym środkiem do prania czarnych rzeczy. Właśnie przez swoje właściwości wybielające. Dimitrov zapewnia też, że sok z cytryny i innych cytrusów może sprawdzić się jako środka do zmiękczania tkanin.

"Następnym razem, gdy wrzucisz ubrania do prania, dodaj też pół szklanki soku z cytryny i pozwól mu wykonać swoją pracę" - dodaje ekspert.

