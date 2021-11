Dlaczego należy podlewać rośliny ogrodowe w listopadzie?

Wiosna i lato to czas intensywnego wzrostu i rozwoju nadziemnych części roślin ogrodowych, jesienią zaś przychodzi czas na wzmocnienie systemu korzeniowego. Odpowiedni rozwój korzeni gwarantuje, że w przyszłym roku rośliny będą bujne, okazałe i usiane kwiatami niczym letnie niebo gwiazdami. System korzeniowy musi ulec odmłodzeniu i rozrostowi już jesienią, by wiosną mógł sprawnie pobierać wodę i składniki odżywcze z gleby. Do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rośliny potrzebują dużej ilości wody.

Niestety ostatnimi czasy jesień niezbyt łaskawie obdarowuje nas deszczem. Dlatego tak ważne jest podlewanie roślin ogrodowych w listopadzie. Jest to, tym bardziej istotne, że liście pokrywające ziemię stanowią barierę w przenikaniu wody do korzeni i jeśli nawet spadnie delikatna mżawka, to tak niewielka ilość wody nie dotrze w głąb gleby.

Ponadto ziemia skuta lodem, nie dopuszcza mrozu do korzeni, dzięki czemu rośliny są skuteczniej przed nim chronione.

Jak podlewać rośliny ogrodowe w listopadzie?

Rośliny w listopadzie potrzebują dużo wody. Dlatego należy obficie je podlewać. Ważne jest, by dostarczać wodę nie tylko bezpośrednio roślinie, ale sowicie podlać także jej najbliższe otoczenie. Po zakończonym nawadnianiu ogród powinien być wilgotny, jakby niedawno przeszedł nad nim deszcz. System korzeniowy rozwija się przez cały listopad, a nawet grudzień, dopóki mróz nie skuje głębszych warstw gleby, toteż ważny jest dostęp korzeni do wody. Podlewanie roślin ogrodowych w listopadzie należy przeprowadzić trzy — cztery razy w ciągu doby i zabieg powtarzać przez trzy — cztery dni, aby woda wsiąknęła głęboko w ziemię.

Jeśli w ogrodzie zainstalowany jest system automatycznego nawadniania, należy włączyć go na dwa — cztery dni i ustawić częstotliwość podlewania taką, jak latem.

Jakie rośliny ogrodowe podlewać w listopadzie?

W listopadzie trzeba obficie podlać krzewy, drzewa owocowe i ozdobne oraz rośliny zimozielone. Szczególną uwagę należy zwrócić na młode okazy, bo są one szczególnie wrażliwe na przesuszenie. Jesienne nawadnianie lubią między innymi rododendrony, mahonie, azalie, bukszpany, hortensje, juki ogrodowe, krzewuszki, trzmieliny, wrzosy, runianki japońskie, bluszcze. Przed zimą należy podlać także iglaki: świerki, jodły, cisy, niektóre gatunki sosen. Szczególnie wrażliwe na mróz i powodującą go suszę są cyprysy i jałowce, dlatego je także należy obficie podlać.

Do jesiennego nawadniania roślin najlepiej przystąpić jeszcze dziś, nim nadejdą mrozy!

